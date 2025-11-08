Costa Rica se juega la vida ante Croacia en el Mundial sub-17

Costa Rica se enfrenta a Croacia, este domingo a las 8:45 a. m., en un partido de vida o muerte para el conjunto de Randall Row, de cara a sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo Sub-17 Qatar 2025.

Los dirigidos por Row vienen de caer por la mínima ante Senegal, actual segundo lugar del grupo, solo por detrás del rival patrio de este domingo, Croacia, que suma los mismos cuatro puntos, pero con mejor diferencia de gol.

Costa Rica Sub-17 llega obligada al duelo ante Croacia. (Prensa Fedefútbol. /Prensa Fedefútbol.)

Los nacionales debutaron con un empate ante Emiratos Árabes Unidos en la primera fecha, en un juego que se puso cuesta arriba por la expulsión del joven Isaac Badilla, a los 30 minutos; sin embargo, se repusieron para conseguir un punto.

Los croatas, por su parte, igualaron sin goles en su debut con Senegal, pero golearon 3-0 a Emiratos Árabes Unidos, resultado que los puso en la cima del grupo.

Para Costa Rica es una final, ya que, pese a que avanzan ocho de los doce mejores terceros, los nacionales solo cuentan con un punto y una diferencia de -1, por lo que depende de otros resultados para buscar el boleto en caso de no salir airosos.

Los dos primeros de cada grupo clasifican, independientemente del resto, pero los terceros se comparan entre los doce sectores.

Actualmente, ya hay seis selecciones con tres unidades en el tercer puesto; es decir, si los ticos no ganan, pero suman un punto, casi todos los mejores terceros ya estarían definidos.

Costa Rica empató a uno en su debut ante Emiratos Árabes y luego cayó ante Senegal. ( Prensa Fedefútbol. /Prensa Fedefútbol.)

En caso de caer derrotados por el combinado europeo, Costa Rica estaría fuera, pues con una sola unidad no le alcanzaría siquiera para ser uno de los mejores terceros.

Esto se debe a que Colombia ya suma dos puntos en la tercera casilla del grupo G, y Qatar se mide a Bolivia, con uno y cero puntos, respectivamente, por lo que cualquier marcador en ese duelo dejaría por encima a ambos equipos sobre el cuadro tico, que, de perder, quedaría con el único punto obtenido en la primera fecha.

Dicho encuentro entre asiáticos y sudamericanos se efectuará mañana a las 9:45 a. m., por lo que los nuestros ya habrán terminado su partido para cuando este finalice.

Emiratos Árabes Unidos y Senegal, que comparten grupo con la Tricolor, jugarán a la misma hora que Costa Rica ante Croacia.