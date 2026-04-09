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Costa Rica vs. Inglaterra: hora, día y sede del esperado duelo

La Sele buscará mejorar su rendimiento en un duelo clave ante Inglaterra

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

Costa Rica se enfrentará a Inglaterra el próximo 10 de junio en un amistoso internacional que ya genera expectativa.

El partido se disputará en el Inter&Co Stadium de Orlando, Estados Unidos, según confirmó la Federación Costarricense de Fútbol.

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Un reto exigente para la Sele

El encuentro está programado para las 2 p.m. (hora de Costa Rica).

Este compromiso llega en un momento en el que el rendimiento del equipo patrio ha sido muy cuestionado tras sus recientes resultados.

Jefferson Brenes podría tener minutos de nuevo este martes, en el amistoso entre la Selección de Costa Rica y su similar de Irán.
Costa Rica enfrentará a Inglaterra. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Resultados que generan dudas

La Tricolor dejó sensaciones negativas luego de sus últimos partidos en Turquía, con un empate ante Jordania (2-2) y una derrota frente a Irán (5-0).

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Debido a lo anterior, el duelo ante Inglaterra se convierte en una oportunidad clave para mostrar una mejoría en el nivel competitivo.

Se espera que en los próximos días se brinden detalles sobre la venta de entradas a través de los canales oficiales de la Federación Inglesa.

Además, la Selección también enfrentará a Colombia el próximo 29 de mayo, como parte de su calendario.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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