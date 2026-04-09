Costa Rica vs. Inglaterra: hora, día y sede del esperado duelo

Costa Rica se enfrentará a Inglaterra el próximo 10 de junio en un amistoso internacional que ya genera expectativa.

El partido se disputará en el Inter&Co Stadium de Orlando, Estados Unidos, según confirmó la Federación Costarricense de Fútbol.

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Un reto exigente para la Sele

El encuentro está programado para las 2 p.m. (hora de Costa Rica).

Este compromiso llega en un momento en el que el rendimiento del equipo patrio ha sido muy cuestionado tras sus recientes resultados.

Costa Rica enfrentará a Inglaterra. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Resultados que generan dudas

La Tricolor dejó sensaciones negativas luego de sus últimos partidos en Turquía, con un empate ante Jordania (2-2) y una derrota frente a Irán (5-0).

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Debido a lo anterior, el duelo ante Inglaterra se convierte en una oportunidad clave para mostrar una mejoría en el nivel competitivo.

Se espera que en los próximos días se brinden detalles sobre la venta de entradas a través de los canales oficiales de la Federación Inglesa.

Además, la Selección también enfrentará a Colombia el próximo 29 de mayo, como parte de su calendario.