Costa Rica vs Nicaragua: Alonso Martínez envió un mensaje que mantiene ilusionada a la afición

Alonso Martínez fue figura del partido ante Nicaragua con dos goles que revivieron la esperanza de la Sele

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Entenamiento de la Selección Nacional
Alonso Martínez envió un mensaje que mantiene ilusionada a la afición. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El atacante costarricense Alonso Martínez volvió a hacer vibrar al país al ser figura en el triunfo de la Selección Nacional ante Nicaragua, encuentro en el que firmó un doblete y devolvió la sonrisa a los aficionados.

Martínez abrió el marcador y luego marcó el segundo tanto del compromiso, sellando una noche soñada en el Estadio Nacional.

El partido terminó 4-1 y le dio a Costa Rica tres puntos de oro que renovaron la esperanza tras los empates consecutivos ante Nicaragua, Haití y Honduras.

El jugador aprovechó el momento para compartir un mensaje lleno de gratitud en sus redes sociales:

“Estoy agradecido con Dios por este momento. Gracias afición por siempre apoyarnos. Aún nos falta, pero lucharemos juntos hasta el final”.

La victoria no solo levantó el ánimo del camerino, sino que también reconectó a la afición con el equipo, justo antes del próximo duelo de las eliminatorias ante Haití, programado para el 13 de noviembre.

