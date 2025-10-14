Costa Rica vs Nicaragua: Alonso Martínez envió un mensaje que mantiene ilusionada a la afición

Alonso Martínez envió un mensaje que mantiene ilusionada a la afición. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El atacante costarricense Alonso Martínez volvió a hacer vibrar al país al ser figura en el triunfo de la Selección Nacional ante Nicaragua, encuentro en el que firmó un doblete y devolvió la sonrisa a los aficionados.

LEA MÁS: Miguel Herrera contradijo al Fantasma Figueroa sobre el culpable de la derrota de Nicaragua

Martínez abrió el marcador y luego marcó el segundo tanto del compromiso, sellando una noche soñada en el Estadio Nacional.

El partido terminó 4-1 y le dio a Costa Rica tres puntos de oro que renovaron la esperanza tras los empates consecutivos ante Nicaragua, Haití y Honduras.

LEA MÁS: Byron Bonilla explota y aclara si fue él el jugador con orden de captura por pensión

El jugador aprovechó el momento para compartir un mensaje lleno de gratitud en sus redes sociales:

“Estoy agradecido con Dios por este momento. Gracias afición por siempre apoyarnos. Aún nos falta, pero lucharemos juntos hasta el final”.

LEA MÁS: Técnico de Nicaragua se despidió de Costa Rica tirando fuego contra su portero y la Fedefútbol

La victoria no solo levantó el ánimo del camerino, sino que también reconectó a la afición con el equipo, justo antes del próximo duelo de las eliminatorias ante Haití, programado para el 13 de noviembre.