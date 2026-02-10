Cristiano Ronaldo pone fin a su protesta y regresa a la convocatoria del Al Nassr

Cristiano Ronaldo retomará la actividad con su club, el Al Nassr de Arabia Saudita tras ausentarse en los últimos dos compromisos oficiales del equipo saudí.

El futbolista portugués, que cumplió 41 años el jueves anterior mantuvo una medida de presión motivada por diferencias con el Fondo de Inversión Pública (PIF) y el trato desigual entre los equipos de la liga.

La resolución del conflicto se produjo luego de que la directiva del club regularizara los salarios adeudados a los trabajadores de la institución, un punto que resultó determinante para el regreso del capitán.

Cristiano Ronaldo dejó atrás la polémica y volvió a las convocatorias del Al Nassr. Foto: AFP. (FAYEZ NURELDINE/AFP)

Solidaridad laboral

La protesta de Ronaldo no se limitó exclusivamente a factores deportivos. Según informó el medio portugués A Bola, el jugador incluyó demandas sociales en su postura frente a la directiva.

“Se entiende que la directiva de Al Nassr cedió a la presión del astro portugués y, en las últimas horas, liquidó todos los pagos pendientes a sus empleados.

“Este gesto de solidaridad de CR7 fue decisivo para llegar a un acuerdo, demostrando que el capitán también luchaba por la dignidad de quienes trabajan a diario a la sombra del gigante de Riad”, señaló el medio.

El detonante fue el traspaso de su excompañero en el Real Madrid Karim Benzema del Al Ittihad al Al Hilal. Foto: AFP. (-/AFP)

Conflicto por la política de fichajes del PIF

El origen del malestar deportivo radica en la gestión del Fondo Soberano Saudí (PIF). Cristiano Ronaldo consideraba que la política de traspasos beneficia de manera desproporcionada al Al Hilal, principal rival del Al Nassr.

El detonante fue el traspaso de su excompañero en el Real Madrid Karim Benzema del Al Ittihad al Al Hilal, movimiento que el portugués interpretó como un perjuicio directo para la competitividad de su escuadra.

Debido a esta situación, el delantero no figuró en las convocatorias de su entrenador, Jorge Jesus, para los partidos frente al Al Riyadh y el Al Ittihad. De no haber alcanzado un acuerdo, un tercer partido de ausencia habría acarreado sanciones disciplinarias.

El camino a los 1.000 goles

Con el conflicto resuelto, el futbolista queda disponible para viajar a Turkmenistán, donde el Al Nassr se enfrentará este miércoles en la Champions de Asia 2. El regreso a la competición es fundamental para los objetivos personales de Ronaldo, quien se encuentra a 39 goles de alcanzar la cifra histórica de 1.000 tantos en su carrera profesional.

El fin de semana, aficionados del Al-Nassr mostraron carteles de apoyo a Cristiano Ronaldo por su aparente protesta. Foto: AFP. (FAYEZ NURELDINE/AFP)

Para lograr esta meta, el delantero cuenta con al menos 16 partidos oficiales restantes en la temporada de clubes, además de los posibles encuentros con la selección de Portugal bajo la dirección de Roberto Martínez, que incluyen dos amistosos y tres partidos de la fase de grupos del Mundial.