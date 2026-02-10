Deportes

Cristiano Ronaldo pone fin a su protesta y regresa a la convocatoria del Al Nassr

Cristiano Ronaldo retomará la actividad con su club, el Al Nassr de Arabia Saudita tras ausentarse en los últimos dos compromisos oficiales del equipo saudí

Por Yenci Aguilar Arroyo y El Tiempo / Colombia / GDA

Cristiano Ronaldo retomará la actividad con su club, el Al Nassr de Arabia Saudita tras ausentarse en los últimos dos compromisos oficiales del equipo saudí.

El futbolista portugués, que cumplió 41 años el jueves anterior mantuvo una medida de presión motivada por diferencias con el Fondo de Inversión Pública (PIF) y el trato desigual entre los equipos de la liga.

La resolución del conflicto se produjo luego de que la directiva del club regularizara los salarios adeudados a los trabajadores de la institución, un punto que resultó determinante para el regreso del capitán.

El delantero portugués del Al Nassr #07 Cristiano Ronaldo reacciona durante el partido de fútbol de la Saudi Pro League entre Al Nassr y Al Shabab, en el estadio Al Awwal Park, en Riad, el 17 de enero de 2026. (Foto de Fayez Nureldine / AFP)
Cristiano Ronaldo dejó atrás la polémica y volvió a las convocatorias del Al Nassr. Foto: AFP. (FAYEZ NURELDINE/AFP)

Solidaridad laboral

La protesta de Ronaldo no se limitó exclusivamente a factores deportivos. Según informó el medio portugués A Bola, el jugador incluyó demandas sociales en su postura frente a la directiva.

“Se entiende que la directiva de Al Nassr cedió a la presión del astro portugués y, en las últimas horas, liquidó todos los pagos pendientes a sus empleados.

“Este gesto de solidaridad de CR7 fue decisivo para llegar a un acuerdo, demostrando que el capitán también luchaba por la dignidad de quienes trabajan a diario a la sombra del gigante de Riad”, señaló el medio.

El detonante fue el traspaso de su excompañero en el Real Madrid Karim Benzema del Al Ittihad al Al Hilal. Foto: AFP. (-/AFP)

Conflicto por la política de fichajes del PIF

El origen del malestar deportivo radica en la gestión del Fondo Soberano Saudí (PIF). Cristiano Ronaldo consideraba que la política de traspasos beneficia de manera desproporcionada al Al Hilal, principal rival del Al Nassr.

El detonante fue el traspaso de su excompañero en el Real Madrid Karim Benzema del Al Ittihad al Al Hilal, movimiento que el portugués interpretó como un perjuicio directo para la competitividad de su escuadra.

Debido a esta situación, el delantero no figuró en las convocatorias de su entrenador, Jorge Jesus, para los partidos frente al Al Riyadh y el Al Ittihad. De no haber alcanzado un acuerdo, un tercer partido de ausencia habría acarreado sanciones disciplinarias.

El camino a los 1.000 goles

Con el conflicto resuelto, el futbolista queda disponible para viajar a Turkmenistán, donde el Al Nassr se enfrentará este miércoles en la Champions de Asia 2. El regreso a la competición es fundamental para los objetivos personales de Ronaldo, quien se encuentra a 39 goles de alcanzar la cifra histórica de 1.000 tantos en su carrera profesional.

Aficionados del Al-Nassr de Arabia Saudita muestran carteles de apoyo a Cristiano Ronaldo por su aparente protesta; el astro ya se perdió dos juegos.
El fin de semana, aficionados del Al-Nassr mostraron carteles de apoyo a Cristiano Ronaldo por su aparente protesta. Foto: AFP. (FAYEZ NURELDINE/AFP)

Para lograr esta meta, el delantero cuenta con al menos 16 partidos oficiales restantes en la temporada de clubes, además de los posibles encuentros con la selección de Portugal bajo la dirección de Roberto Martínez, que incluyen dos amistosos y tres partidos de la fase de grupos del Mundial.

Cristiano RonaldoAl NassrArabia Saudita
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

