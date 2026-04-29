Cristopher Núñez revela qué pasó en el camerino brumoso tras el difícil momento de Ricardo Márquez

El delantero cafetero Ricardo Márquez pasó por una situación difícil hace una semana cuando, en el duelo ante San Carlos, el Cartaginés ganó, pero el atacante no pudo convertir dos oportunidades claras de gol, lo que provocó que pidiera ser sustituido y estuvo al borde de las lágrimas.

Pese a que el Caballo, como le dicen, no la pasó bien en ese encuentro, pocos días después, en el juego de la clasificación, el delantero pudo anotar su primer tanto del Clausura 2026, y segundo del semestre, junto a otro que marcó en el certamen de Copa ante Sporting, por lo que se le vio muy alegre junto a sus compañeros en la celebración.

Núñez habló del momento que pasó Ricardo Márquez (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El capitán y gran estrella del Cartaginés, Cristopher Núñez, habló del momento de Márquez tras vivir esta situación tan compleja y de lo importante de poder levantarse para anotar contra Guadalupe en el Coyella Fonseca.

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“Eso habla bien del grupo que tenemos, de que somos una familia dentro del campo. A él, desde que llegó, lo recibimos de la mejor forma y nos sentamos a hablar con él y le dimos la bienvenida y ahora se le dijo que juegue como jugaba en Colombia, con confianza”, explicó Núñez.

El mediocampista brumoso aprovechó para mandarle un mensaje positivo a los aficionados del Cartaginés por el cariño hacia Ricardo y el apoyo que le han dado por el trago amargo que ha pasado.

Ricardo Márquez fue consolado en el duelo ante San Carlos por dos ocasiones que falló (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“También quiero agradecerle a la afición que lo respaldó cuando no venía metiendo goles y ahora con el gol que logró meter contra Guadalupe, eso le da confianza para lo que se viene y para que nos pueda aportar en estos dos partidos”, señaló el volante sobre el Caballo.

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El Cartaginés, junto a Márquez y su capitán, Cristopher Núñez, recibe a Herediano el sábado a las 8 de la noche en el Fello Meza por el juego de ida de semifinales y jugarán la vuelta el otro fin de semana en el Carlos Alvarado de Santa Bárbara.