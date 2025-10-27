Críticas al Municipal Desamparados por mostrar apoyo a exportero investigado por tentativa de homicidio

Una publicación que hizo el Municipal Desamparados, equipo que dirige Alonso Solís, se llenó de críticas por parte de los aficionados.

Este domingo, previo al partido contra el Lankester, por la fecha 10 de Linafa, el equipo desamparadeño subió una foto del cuadro, en la que mostraba su apoyo al exportero del Herediano, de apellido Orias, quien es investigado por tentativa de homicidio.

“Estamos con vos, Orias”, escribieron en las redes sociales del equipo, junto a una foto del plantel y uno de sus compañeros tiene en sus manos la camisa de Orias, con la dorsal 35. De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar, cuestionando el mensaje hacia el deportista.

Jugadores del Municipal Desamparados mostraron su apoyo al portero de apellido Orias. Facebook Municipal Desamparados. (Jhustin Meza/Facebook Municipal Desamparados.)

“Vergüenza les debería dar, por eso estamos, como estamos, apoyo total a la delincuencia”.

“Lamentable una institución cometiendo apología del delito, la Municipalidad de Desamparados debería tomar cartas en el asunto; precisamente, representan a uno de los cantones más azotados por la delincuencia organizada”.

“Sin palabras” y “pena ajena dan”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la página del club.

Municipal Desamparados responde

La directiva del Municipal Desamparados publicó un comunicado de prensa, este domingo por la tarde. En el mismo señalan lo siguiente:

“El Municipal Desamparados informa que ha tenido conocimiento de la situación a través de los medios de comunicación y adicionalmente cuenta con la copia completa del expediente sobre el cual se investiga la aparente causa que cometió.

El exportero del Herediano fue detenido, luego quedó libre, con medidas cautelares. Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

“Deseamos aclarar que, pese a que la noticia fue bastante amarillista, sobre Steven no hay nada más que una denuncia verbal, no hay nada que lo incrimine hasta el día de hoy con el presunto delito que se le achaca, más que lo dicho por el denunciante, pero no hay armas, videos, balas, pólvora o algo que lo vincule directamente con el delito.

“Al día de hoy goza de su libertad y es parte importante del grupo, toda vez partiendo del principio máximo del derecho penal de la presunción de inocencia y el latín ‘in dubio pro reo’.

Municipal Desamparados se refirió al caso del portero de apellido Orias. Facebook Municipal Desamparados. (Jhustin Meza/Facebook Municipal Desamparados.)

“Hasta el momento, no hemos recibido ninguna comunicación oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) respecto al caso o alguna autoridad competente que nos limite su participación dentro del torneo, por lo que es y continuará siendo parte fundamental del equipo”.

El jugador se mantiene en libertad, pero con las siguientes medidas cautelares: impedimento de salida del país, mantener domicilio fijo, firmar cada 15 días en el despacho que tramita la causa, prohibición de amenazar, agredir o intimidar a los ofendidos y testigos, todas por un plazo de tres meses.