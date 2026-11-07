Danny Carvajal reveló por qué su rendimiento cambió tanto de un torneo a otro en Herediano

Danny Carvajal aceptó su bajón de rendimiento y responsabilidad en la eliminación de Herediano. (Jose Cordero/Jose Cordero)

Danny Carvajal fue uno de los jugadores que dio la cara tras la eliminación del Herediano del Apertura 2026, luego de caer el jueves con Saprissa y que se les agotaran sus opciones matemáticas por avanzar.

El arquero florense fue un reflejo de lo que fue el torneo para el Team, con muchos altibajos, sin poder sostener un nivel aceptable, a diferencia del semestre pasado, en el que fue figura indiscutible.

La Teja habló con el meta tras el partido y le hizo notar esto: ¿Qué pasó? ¿Cómo pasa de ser figura indispensable para un campeonato a ser de los que quedó debiendo y colaborar a que todo se fuera a pique?

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Danny Carvajal reconoció su mal torneo con Herediano

“A nivel personal, es cierto, ha sido un torneo bastante inestable por decirlo así, un poco desastroso, por ahí hubo buenas reacciones, buenas jugadas, luego otras complicadas como hoy acá”, dijo.

Danny Carvajal anduvo lejos a sus grandes actuaciones del semestre anterior. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Jugadas como el segundo gol de Saprissa este jueves, en el que comete un error que acaba adentro, lamentablemente para él no fue algo aislado.

“En el segundo gol de Saprissa hay mucha influencia de mi parte, tengo que sacar la bola más lejos, me pasa un jugador de Saprissa de frente y pierdo la bola de frente, pero no es excusa, son cosas que tengo que sacar”, dijo.

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El arquero florense fue autocrítico

Carvajal indicó que a nivel personal se preguntó qué estaba pasando, una respuesta que le fue difícil de responder.

“Uno se pregunta por qué pasa esto, uno llega y entrena todos los días, trabaja, no hay lesiones, ni nada extrafútbol gracias a Dios, pero uno como futbolista tiene que ser autocrítico y reconocer que ha sido un torneo inestable”.

“Acá lo único que queda es trabajar duro, entrenar, para que el siguiente torneo sea mejor que este y ojalá podamos volver a ser campeones”, dijo.

Danny con el Team ha tenido un buen paso, suma dos campeonatos, el torneo anterior fue nombrado el mejor arquero del certamen y a sus 37 años aún se ve en plenitud de condiciones; sin embargo, este torneo no pudo repetir nada de eso.

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Sus números este torneo fueron complicados, recibió 19 goles en 12 partidos disputados y solo en dos pudo dejar su marco en cero.

“Al final es muy difícil empezar a buscar un punto concreto que cambió, son diferentes factores que afectan, lesiones, salidas de compañeros, adaptaciones, rendimientos individuales, son muchos factores que afectan en un torneo así”.

“El camerino está dolido, todos los compañeros, nadie quiere perder, todos queremos ganar, se siente el ambiente del vestuario, nosotros como deportistas también tenemos que asumir nuestra responsabilidad”, añadió.