David Guzmán llenó de elogios a figura de Alajuelense

El Deportivo Saprissa cayó en la final ante Liga Deportiva Alajuelense el pasado fin de semana; sin embargo, eso no fue obstáculo para que una gran figura de los morados, como lo es David Guzmán, expresara elogios para el entrenador rojinegro, Óscar Ramírez.

“Qué se va a decir, si es un gran señor; es un gran entrenador. Muchos de los que estuvimos con él lo queremos y lo apreciamos. Creo que el país, en algún momento, no le da el reconocimiento que se merece”, comentó el volante tibaseño.

David Guzmán llenó de elogios a Óscar Ramírez (Alonso Tenorio)

“Aquí no son los colores, sino la persona y el humano que es. Es un gran entrenador y se le dice hoy: felicitarlo. Es una persona de fútbol; hoy viene y nos dice que les toca a ellos, y mañana no se sabe lo que pueda suceder. Nos agradece también por el espectáculo que dimos”, concluyó Guzmán al programa Acción 360 tras la final.

Desde la llegada del Macho al banquillo erizo, los manudos no saben lo que es perder ante su eterno rival en los clásicos nacionales disputados desde entonces.

Ramírez suma tres empates y cuatro victorias desde su vuelta a Alajuela. Esta final fue la primera en la que el estratega logra despachar a los morados para dejarse el cetro, pues aunque en el Clausura 2025 venció a los de Tibás en la misma instancia, en esa ocasión no había un trofeo de por medio, sino el boleto a una gran final ante Herediano.

David Guzmán estuvo al mando de Óscar Ramírez en la Selección Nacional para el proceso de Rusia 2018 (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El “Macho” Ramírez fue entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica en el proceso para el Mundial de Rusia 2018, donde David Guzmán fue mundialista. Por ello, el volante conoce bien al técnico rojinegro, quien tras esa justa se retiró de los banquillos hasta este 2025. Con este nuevo título, Ramírez suma su sexto cetro como técnico, tras haber logrado los cinco primeros en su etapa inicial con la Liga.