Defensores del Nottingham Forest abandonaron a Keylor Navas en insólito gol y se los comieron vivos

Keylor Navas puede ser un gran portero, sin duda llegó a sumarle mucho al Nottingham Forest, como lo demostró en su debut en el club inglés, pero no es Superman para jugársela solo y que todo quede a su suerte.

La derrota 2-0 ante el Fulham retrató un juego muy deficiente del parte del cuadro rojiblanco, con errores muy puntuales, especialmente en el segundo gol, en el cual hay una terrible distracción y marca de la zaga, que provocó que el extremo Manor Solomon lo liquidará a placer.

Keylor Navas tuvo un partido de sentimientos encontrados. El tico sobresalió, pero el Nottingham Forest perdió ante Fulham. (Nottingham Forest)

De manera muy desordenada y casi como si fuera una mejenga de barrio, tres defensores de los Tricky Trees se vieron horrible en una contra, cuando todos se fueron a marcar a un jugador del Fulham, este solo la pasó a un lado, dejando habilitados a otros dos frente al área, quienes, sin nada de marca, hicieron loco.

La jugada hasta fue motivo de chota en redes sociales, tanto en Costa Rica, Inglaterra y otros lugares, por la manera en que se ve en una toma cuando se está dando el pase.

El técnico Steve Cooper reconoció que su equipo no jugó nada bien y cometieron errores muy puntuales como ese.

“No jugamos al nivel que se requería, fue un partido muy difícil, lejos de casa, tenemos que estar atentos siempre y no lo estuvimos al nivel que teníamos que estar. En el primer tiempo no jugamos bien, en el segundo en una buena parte estuvimos bien, pero no estuvimos bien posicionados, como teníamos que estarlo y eso nos costó”, comentó.

Algo que afectó mucho al Nottingham, según Cooper, fue que en apenas los primeros minutos de partido perdió por lesión a sus defensas centrales y, aunque el técnico defendió a quienes entraron de cambio, fue evidente que no estuvieron al mismo nivel, muestra es ese segundo gol.

Sin bajar la cabeza

En sus redes sociales, el tico se mostró dolido por el resultado adverso. “Dolidos por la derrota. A levantar la cabeza, que esto continúa”, comentó.

Durante la transmisión de la mejenga, en la plataforma Paramount Plus, los comentaristas destacaron el trabajo del generaleño y lamentaron la poca ayuda que recibió, especialmente, de su defensa.

“Es un lujo para el Nottingham y la Premier League tener a Navas”, “Qué gran atajada del tico”, “Keylor Navas salva todo”, “Magnífico Keylor”, “Llama la atención que Keylor ejerce un liderazgo como si hubiera estado toda la vida en el NF”, fueron algunos de los comentarios.

Ambos comunicadores coincidieron en que el costarricense no tenía nada qué hacer en las anotaciones, el primero fue un bombazo del brasileño William, imposible para el arquero, y el segundo el que ya les contamos.

Con este resultado, el Nottingham se ubica en la casilla número 14 de la clasificación general con 24 puntos.