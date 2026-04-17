Del éxtasis de la 31 al calvario del Clausura: el crudo balance de Óscar Ramírez en Alajuelense

Para Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense no hay más allá y sabe que dependen de sí mismos, si desean mantenerse con vida en el torneo de Clausura 2026.

Este viernes, el Machillo atendió a los medios, previo al juego contra la S, que será este domingo, a las 5 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto y reconoció que han pasado meses complejos, luego de obtener la copa número 31, en diciembre.

“Esto es fútbol, este semestre ha sido complejo, entre lesiones, situaciones que han pasado, de todo ha habido, pero estamos con vida.

“Depende de nosotros, de los tres encuentros que quedan: Liberia es el más directo, el último partido, pero además, se viene el clásico, con todo lo que implica y Puntarenas FC”, comentó.

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Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense compartió con los medios, previo al clásico del domingo contra el Deportivo Saprissa. Foto: Albert Marín. (albert /Albert Marín)

Los liguistas serán locales en este trascendental juego, que vale más que los 3 puntos para los erizos, pues una derrota ante la S complicaría aún más las aspiraciones de los leones para llegar a las semifinales.

En este momento, el campeón nacional está fuera de zona de clasificación, con 22 puntos, en el quinto lugar y depende de sí mismo para buscar el cuarto puesto, que en este momento es del Municipal Liberia.

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Urgencia por ganar

Ramírez habló de la preparación para este juego, clave en sus aspiraciones.

“Ha sido una semana bonita, los muchachos han entrenado muy bien; el grupo se ve alegre, contento, en este tipo de partidos que motivan mucho y lo calificaría como normal dentro de lo que es la parte del planeamiento.

“Los dos estamos urgidos por ganar: Saprissa por ver cómo se pone de primero y nosotros meternos, en el partido habrá momentos en que un equipo asume y luego otro y un gol obliga a uno al ataque con más ahínco”, recalcó.

Alajuelense está urgido de dejarse la victoria en el juego de este domingo. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Óscar regresó formalmente a la Liga hace un año, a mediados de abril del 2025 y recordó los objetivos que se planteó en su momento y lo que ha logrado.

“Los objetivos eran buscar la copa nacional y se agregó la Copa Centroamericana. En lo personal ha sido una experiencia más llevadera, en cuanto a entender el medio en el que uno se desenvuelve.

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“Este semestre no ha sido lo que esperábamos y estoy muy contento, lidiando con esto, sabiendo manejarlo y tratando de dar resultados, que es lo que ocupan la institución y los jóvenes, que fue una de las motivaciones para volver”, añadió.

-¿Cómo están Celso Borges y Alexis Gamboa?

“Todavía queda hoy (viernes) y mañana, esperaré hasta mañana para definir quiénes irán de titulares y quiénes al banco.

“Puede que el doctor digan que están listos, pero en la práctica le falta trabajo, entonces nos puede ayudar unos minutos, pero aún puedo esperar”.