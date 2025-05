Desde Portugal llegan noticias sobre el futuro de Kevin Chamorro

Kevin Chamorro no seguirá con el G.D. Estoril Praia de Portugal. Instagram Kevin Chamorro. ( Instagram Kevin Chamorro. /Instagram Kevin Chamorro.)

Kevin Chamorro recibió noticias del G.D. Estoril Praia de Portugal, equipo en el que estuvo en el último año.

De acuerdo con el periodista Kevin Jiménez, el arquero no seguirá en el club, ya que el club no activó la opción de compra por el guardameta.

“Ahora evalúan algunas opciones en el exterior, en Saprissa le darán facilidad para continuar en el exterior”, destacó el comunicador.

Chamorro dio el salto al Viejo Continente a mediados del año pasado, pero fue hasta octubre del 2024 que comenzó a sumar minutos con el equipo luso.

Hace unos días regresó a Costa Rica y recientemente se le vio paseando en República Dominicana.

A su llegada a suelo tico habló de su futuro.

“Esto no es solo decisión mía, también es de Saprissa, todo este año hablé con ellos, también están contentos con lo hecho, no es lo mismo no jugar a tener seis partidos.

“Estoy tranquilo, vine a vacacionar y ver qué haremos. La mentalidad es jugar”, comentó.

