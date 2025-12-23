Diego Campos envió un mensaje tras coronarse campeón sin saber que sería su despedida

La celebración por el campeonato nacional tomó un giro inesperado para la afición rojinegra.

Este martes, Alajuelense confirmó que Diego Campos ya no continuará formando parte del equipo, una noticia que sorprendió a muchos seguidores apenas días después de la obtención del título 31.

La salida del jugador se dio en medio de un ambiente de festejo, cuando aún se celebraba la consagración alcanzada en el estadio Alejandro Morera Soto.

Un mensaje que terminó siendo de despedida

Horas antes del anuncio, el futbolista había compartido en sus redes sociales un mensaje celebrando el campeonato, sin saber que esas palabras terminarían siendo su despedida del club.

Diego Campos fue figura importante en Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Qué oportunidad más increíble la que vivimos al quedar campeones en el Morera, con nuestra familia y toda nuestra afición. Fue un semestre lleno de retos y éxitos, siempre con el apoyo de ustedes, que nos dieron ese empujón extra para luchar y salir adelante en cada partido.

“Orgullosísimo de este equipo y del carácter que demostramos una y otra vez en los momentos más difíciles del semestre. ¡Qué orgullo y qué felicidad!”, escribió el delantero junto a varias fotografías festejando el título.

Diego Campos compartió varias fotografías de la celebración en la caravana de Alajuelense. (Diego Campos/Instagram)

Diego Campos se logró ganar el cariño de la afición rojinegra y de sus compañeros. (Diego Campos/Instagram)

Sale como agente libre

Tras confirmarse su salida, Campos quedó en condición de agente libre, lo que le permitirá analizar opciones y negociar su futuro con otros clubes en pleno movimiento del mercado de fichajes.