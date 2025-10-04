Deportes

Diego Luna lanza una polémica afirmación sobre el legado de Saprissa

El periodista Diego Luna cuestionó el título de Saprissa como el equipo más ganador del país, argumentando que, a lo largo de su historia, ha sido conformado por tres instituciones distintas

Por Eduardo Rodríguez
Diego Luna, futbol sin censura
Diego Luna afirma que Saprissa no es el equipo más ganador de Costa Rica (Cortesía )

Saprissa con 40 títulos nacionales es el equipo más ganador del país, no obstante para el periodista Diego Luna, esto no es así debido a una polémica razón.

El comunicador publicó un vídeo en sus redes sociales en el que desmintió dicha afirmación sobre el Monstruo debido a sus tres diferentes dueños.

“La percepción de una gran parte de la afición de este país que el Saprissa ha tenido hasta cuatro o cinco equipos diferentes”, exclamó el comunicador en un debate acalorado junto a Johnny González.

Luna dice que esta afirmación es por parte de muchos rivales, liguistas, heredianos, afirmando que Saprissa no es el más ganador.

“Saprissa no es el más ganador, tiene tres equipos históricos, son los terceros, cuartos y quintos históricos, punto, por razones sociales, tiene hasta más razones sociales Saprissa” afirmó Luna.

Diego LunaSaprissaAlajuelenseHerediano

