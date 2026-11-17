Jicaral es dirigido por Minor Díaz. (Prensa /Prensa Jicaral)

La Liga de Ascenso definió a sus semifinalistas este lunes con el cierre de los cuartos de final, certamen que entró en su recta final para definir al campeón del Apertura 2026.

En la lista hay dos clubes conocidos de la primera división, Jicaral y el Municipal Grecia, mientras que AD Sarchí y Pitbulls de Santa Bárbara buscarán llegar a su primera final en esta categoría.

LEA MÁS: Selección de Costa Rica confirma otra baja apenas a unas horas de enfrentarse a Argentina

Así se jugarán las semifinales de la Liga de Ascenso

En la semifinal uno será un duelo entre vecinos entre Sarchí y el Municipal Grecia, quienes se metieron a esa instancia luego de eliminar a Santa Ana y Cariari Pococí, respectivamente.

El primer encuentro será el domingo 22 de noviembre a las 11 a. m. en el estadio Elíecer Pérez, en Sarchí.

LEA MÁS: Ian Martínez cumple su sueño y así fue presentado en el Cleveland Charge de la G-League de la NBA

Por el otro lado, Pitbulls se medirá ante el gran favorito al título, Jicaral, que entró a las semis tras dejar atrás a Rosario Naranjo y a Guadalupe FC.

El arranque de la serie será el lunes 23 de noviembre a las 6 p. m. en el estadio Carlos Alvarado, sede de los barbareños. Los dos encuentros se transmitirán por TD Más y su aplicación TD Max.

El campeón del Apertura 2026 tendrá ventaja para ascender

El campeón del Apertura 2026 pondrá un pie en la primera división, dado que quedará sembrado en una eventual gran final, pero si el mismo club gana el Clausura 2027 ascenderá de forma automática a la máxima categoría.

LEA MÁS: Willy Gálvez da su veredicto sobre el tiempo que estaría Alexis Gamboa de baja