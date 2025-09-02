Dos periodistas muy heredianos dudan de Anthony Walker y lo sentencian de esta forma

Dos periodistas reconocidos como muy heredianos criticaron las actuaciones del guardameta Anthony Walker y dudan de que sea jugador para el Herediano.

El regreso de Danny Carvajal a la portería del Team en el juego ante Liberia, ante el que dejó la portería en cero, evidenció los problemas que había sufrido el cuadro florense en este departamento.

Danny Carvajal volvió a la titularidad del Herediano, después de superar una lesión. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

La presencia de Carvajal, con gran experiencia, le quita presión a una zona defensiva que no había tenido la misma seguridad con Anthony Walker.

Walker es un buen portero, que ha hecho grandes partidos, pero recibe mucho gol y algunos se pueden achacar a errores propios de la falta de experiencia.

Por el torneo nacional, Walker jugó tres partidos y recibió cuatro goles. Solo en uno dejó la portería en cero, ante Alajuelense, partido que ganó el Team 1 a 0. Luego recibió dos de Pérez Zeledón (derrota 2 a 1) y dos contra San Carlos (empate a dos).

Por la Copa Centroamericana, jugó tres encuentros, con diez goles recibidos (cuatro del Diriangén, dos de Sporting San Miguelito y cuatro del Municipal).

En total, jugó seis partidos y recibió catorce goles, para un promedio de 2,33 goles por juego. Le anotaron un gol cada 39 minutos.

San Carlos le metió dos goles al Team, con Walker en la portería. (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)

Periodistas deportivos dictan sentencia sobre Anthony Walker

Fabio Escalante, periodista deportivo y seguidor de Herediano, cree que la llegada de Carvajal le da otro aire al equipo.

“Danny tiene el colmillo, la experiencia, es más sobrio, Walker no es un portero para Herediano. No dudo que tenga condiciones y creo que puede trascender, pero hoy no está a la altura”, reveló Escalante.

Carvajal jugó el primer encuentro por el torneo nacional, que quedó 0 a 0 ante Guadalupe FC y el sábado ante Liberia, con triunfo rojiamarillo 1 a 0. Además, por Copa Centroamericana ante el Real España (con triunfo florense 4 a 2).

Fabián Zumbado, otro reconocido periodista deportivo, y seguidor del Team, expresó que la diferencia entre uno y otro es la experiencia.

“Walker no lo hizo mal, pero recibió muchos goles, y es muy callado,; con los años conversará más con sus jugadores, Danny habla más, ordena la defensa, tiene voz de mando y liderazgo”, afirmó.

Con Danny, sin duda, el Team adquiere más jerarquía en la zona defensiva y el guardameta será punto alto en el equipo de Hernán Medford, mientras Walker seguirá dando pelea desde el banco, en busca de afinar detalles que lo harán más completo.