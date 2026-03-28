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Duelo U-21 entre Alajuelense y el Herediano tuvo un dramático final de jalarse el pelo

Partido de Alto Rendimiento entre Alajuelense y Herediano tuvo un cierre insólito por una jugada que no dejará dormir a un jugador

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Por Sergio Alvarado
Bryan Ruiz fue parte de la primera semana del Campamento Cachorros CAR de Liga Deportiva Alajuelense.
El Alto Rendimiento de Alajuelense es dirigido por Bryan Ryuz. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense y Herediano tuvieron un doble duelo este viernes en las categorías U-19 y U-21, en el que salieron tablas, al ganar un partido cada uno, pero fue el del Alto Rendimiento el que se resolvió de manera realmente dramática.

Los manudos triunfaron 3-1 en un choque donde se salvaron de quedar 2-2 luego de ir ganando por 2-0. ¿Qué pasó en medio de todo eso?

Resulta que los erizos tenían una ventaja cómoda desde los 63 minutos con un doblete de Ernesto Umaña. Los dirigidos por Bryan Ruiz parecía que manejaban el partido para una victoria sin mayores sufrimientos, hasta que descontó el Team.

A los 79′, el florense Santiago Vargas anotó de penal con un gran cobro, en el que hasta engañó al arquero, y a los 90′, los rojiamarillos tuvieron una oportunidad inmejorable cuando les pitaron otro penal a favor.

A Matías Castro lo derribaron en el área y, a la hora de cobrar la falta, le pidió a Vargas que le dejara lanzar el penal. El resultado fue un homenaje a la NASA: un remate que se fue saludando al horizontal y terminó en la estratosfera.

El León, que ya se veía en el hospital, resucitó de la forma más insólita gracias a un penal que llevaba más potencia que dirección.

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Y lo peor estaba por llegar. Los rojinegros fueron implacables ante ese falló y en la siguiente jugada Santiago Rosales puso el 3-1 para liquidar el partido.

Era básicamente un juego de seis puntos en el que se peleaba la cima, la Liga con 23 puntos le llevaba tres unidades a su rival, al que ahora le sacó una ventaja de seis. Segundo es Sporting con 23 y un juego menos.

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En la mejenga de la U-19, las cosas allí si le sonrieron al Team al triunfar por 2-1 en el Rosabalito.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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