Bryan Ruiz sorprende al hablar de Jorge Luis Pinto como muy pocas lo había hecho

Bryan Ruiz es uno de los futbolistas que tuvo una relación difícil con Jorge Luis Pinto, extécnico de la Selección de Costa Rica, con quien tuvo problemas que terminaron hasta en los juzgados.

Bryan Ruiz aseguró que como entrenador, Jorge Luis Pinto es muy bueno. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Un tema polémico que fue tabú durante años

El tema fue todo un tabú; sin embargo, el exjugador de Alajuelense rompió el silencio al respecto y, lejos de lo que mucha gente esperaría, esta vez hasta lo elogió en su trabajo como entrenador.

LEA MÁS: Bryan Ruiz habló de manera muy sincera sobre la salud de su esposa, Carolina Jaikel

La entrevista donde rompió el silencio

En la entrevista que el actual técnico del Alto Rendimiento de Alajuelense dio al periodista Antonio Alfaro y a Wílmer López, para su canal de YouTube llamado “El Pato y Toño”, habló del tema.

“Yo sé que mucha gente habla que Pinto y yo no nos llevamos, pero Pinto era un gran entrenador. Tiene cosas que creo que él pudo haber cambiado para ser todavía mejor, pero era un gran entrenador, un gran estratega”, comentó.

LEA MÁS: La emotiva forma en la que Wílmer López le dio la bienvenida a Bryan Ruiz en su regreso a la Liga

Qué rescata Bryan Ruiz del método de Pinto

Alfaro le consultó qué cosas tomaría él del colombiano como entrenador, y qué era lo mejor que tenía como técnico.

“Estudiaba muchísimo al rival, era muy estratega y, aparte, la exigencia dentro del campo siempre era al máximo y eso son cosas muy buenas de Pinto, era muy estratega”.

Bryan Ruiz anotó el gol con el que Costa Rica derrotó a Itaia en Brasil 2014. (YURI KOCHETKOV)

El recuerdo del partido perfecto ante Italia en Brasil 2014

“El partido perfecto”, que se le llama al que jugamos contra Italia en el 2014; él decía que tenía 20 años estudiando a Italia y creo que sí, todo lo que pasó en ese partido fue perfecto. Es un buen entrenador con el que compartí”, indicó.

LEA MÁS: (Video) La dura crítica de Jorge Luis Pinto sobre lo que hace falta en el fútbol de Costa Rica

Un tono más conciliador tras más de una década

De esa manera, Bryan Ruiz les bajó un poco el tono a los malentendidos y versiones que se han dado entre ellos desde hace casi 12 años.