Eduardo Baldares tras su narración atacando a jugadores por eliminación del Mundial: “El tiempo me dio la razón”

Luego del último escándalo en San Pedro de Montes de Oca con la balacera al carro de Alejandro Bran, volvimos a recordar aquellas palabras feroces de Eduardo Baldares, en las que atacó fuertemente a los seleccionados por la eliminación del Mundial tras el 0-0 ante Honduras.

“Abran los ojos y sean bienvenidos a la pesadilla; a la pesadilla de ver a los otros clasificar al Mundial y nosotros no; a la pesadilla de quedar fuera del Mundial por tantas estupideces cometidas durante una eliminatoria de terror”.

Eduardo Baldares afirma que el tiempo le dio la razón con las palabras que usó contra seleccionados ( Instagram Eduardo Baldares. /Instagram Eduardo Baldares.)

“Pasamos del estilo poético para hablar del técnico argentino al verbo cantinflesco y ofensivo del Piojo Herrera. ¿Por qué dejaron todo en manos de la generación de cristal, por qué dejaron todo en manos de los que se toman fotos de chatas, en lugar de enfocarse como profesionales?"

“Son unos chatas sin alma, maldita sea. ¿Por qué no le pudimos ganar a Nicaragua con un hombre más? Me lleva el carajo", expresó en aquella noche de noviembre del 2025.

Entre esos jugadores que estuvieron en el rotundo fracaso de Costa Rica se encuentran los sancionados por el escándalo en Los Yoses: Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas.

La Teja conversó con el periodista sobre su pensar acerca de esto que pasó y cómo, con el paso del tiempo, luego de ese fracaso, los jugadores, en lugar de levantarse, se están hundiendo con actos que no son acordes a la profesión.

Alejandro Bran y Warren Madrigal fueron expulsado de la Sele además de Huevito (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Cuando terminé ese desahogo al final del juego ante Honduras, manifesté que se terminó el sueño y bienvenidos a la pesadilla; estamos viviendo justamente en esa pesadilla de haber quedado en manos de algunos futbolistas de una edad que deberían asumir con responsabilidad, patriotismo y profesionalismo las riendas de la Selección.

“Quedamos en manos de jugadores que van entre los 22 y los 28 años, de los que hay un grupo que no se porta acorde a las exigencias de un pasado exitoso, y ahí es cuando nos enteramos de que a los veteranos los seguían llamando porque a los que tenían que tomar la batuta les quedaba muy grande la tarea y ahora que quedamos en manos de ellos, pues se confirma que estamos en esa pesadilla con jugadores que tienen que concentrarse, pero están metidos en un bar en la madrugada y hasta con disparos, además de que dudo que estén cenando con ponche de frutas”, recalcó el periodista.

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“Hay que cuidar la imagen; un jugador lleva su apellido y el de seleccionado de Costa Rica, también del equipo donde juega, entonces si se le ve en estado etílico, haciendo el ridículo, enfureciendo a la gente de su alrededor, deja en mal a su propia familia, a él mismo, al equipo y, si es seleccionado, a la Sele también”, dijo Baldares.

Las personas en la calle están de acuerdo con aquellas palabras

Eduardo asegura que aquella narración fue como un sentir colectivo del país por el fracaso.

Kenneth fue seperado de Alajuelense tras la balacera el lunes en la madrugada (albe)

“La furia que expresé fue como el inconsciente colectivo, la furia de un gran sector de la población que me lo ha hecho sentir. Desde ese día me topo gente y me dicen que están de acuerdo, pese a que usé términos que usualmente no uso, ya que soy un periodista ecuánime, me desbordó la furia, pero el tiempo me dio la razón”, acotó el periodista y narrador.

“Ya había avisos en la Copa Oro con el Piojo de que no pasaba nada, que por un día no importaba, pero ya salían con actitudes desagradables en discotecas; ya había avisos, así que felicito a ‘Bocha’ Batista por tomar estas decisiones, a Ronald González también, al actual Comité Ejecutivo que, pese a ser parte del fracaso, pero están rectificando; los felicito, pero en especial a Ronald y a Bocha”, respondió.

El periodista le dio consejos a estos jugadores tras el nuevo escándalo

El comunicador nacional se atrevió a darles unos consejos a los futbolistas, especialmente a Huevito y a Bran, que fueron separados de la Liga, además de afirmar que las puertas de la Sele no se les deben cerrar del todo.

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“Todos los seres humanos tienen derecho a rectificar; eso sí, les va a costar mucho. A partir de ahora, tienen que, por meses, años, tener buen comportamiento, tener logros deportivos, buen rendimiento, no volverse a ver involucrados en escándalos, así podrían regresar; les tiene que costar mucho, eso sí.

“Lo más saludable para ellos es alejarse de la toxicidad que se han generado ellos, alejarse de malas juntas; creo que lo mejor es buscar salir del país en un ambiente saludable, dejarse ayudar, asesorarse por profesionales, reconocer que tienen problemas y cosechar éxitos fuera del país para ganarse la confianza nuevamente, pero les tomará posiblemente años”, sentenció Baldares.