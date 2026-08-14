Eduardo Li recibe noticias sobre la petición que hizo para anular su sentencia en Estados Unidos

Eduardo Li recibió noticias de la fiscalía de los Estados Unidos sobre el pedido para anular su sentencia en aquel país. (Albert Marín)

Eduardo Li, expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, recibió noticias que podrían verse como un baldazo de agua fría sobre la petición que presentó ante la justicia estadounidense para anular la sentencia que pesa sobre él en aquel país.

El periodista estadounidense Ken Bensinger publicó este jueves que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) se opuso a la petición que hicieron el Chino junto con otros cuatro imputados del caso FIFAgate para que se anulen sus condenas.

El reportero explicó que ahora dependerá de la jueza Pamela Chen si acata o no esta recomendación, y si considera que existen elementos suficientes para anular la condena como lo hizo con el argentino Hernán López y la empresa Full Play en mayo de este año.

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In a new filing, the DoJ opposes reversing the convictions of 5 men convicted in the FIFA corruption case, even though it previously moved to drop convictions against 2 others



They are:



Juan Ángel Napout 🇵🇾

José Maria Marin 🇧🇷

Eduardo Li 🇨🇷

Alfredo Hawit 🇭🇳

Reynaldo Vásquez 🇸🇻 pic.twitter.com/KqdtPmmNEP — Ken Bensinger (@kenbensinger) August 13, 2026

Hace tres años, a López y a Full Play se les retiraron las condenas que les fueron impuestas luego de que la administración del presidente Donald Trump y la justicia estadounidense consideraron que ya no encajaban dentro de sus intereses.

En aquella ocasión, los beneficiados tuvieron a su favor que los fiscales del Departamento de Justicia recomendaron desestimar los casos y anular las sentencias, situación opuesta a la que ahora está ocurriendo.

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La fiscalía estadounidense se opone a que se le anule la sentencia a Eduardo Li. (DON EMMERT)

En su cuenta en la red social X, Bensinger, el periodista que ha estado más cerca del caso y que tiene acceso a los expedientes judiciales en el asunto, contó por qué la visión en esta ocasión sería diferente.

“Los fiscales trazan una línea entre estos hombres y el exejecutivo de Fox, Hernán López, y la firma de marketing deportivo Full Play, cuyas condenas fueron desestimadas en mayo después de que el DOJ dijera que perseguirlos “no encaja dentro de las prioridades de la Administración.

“De alguna manera ahora es una prioridad seguir manteniendo las condenas de otros cinco hombres involucrados en el mismo esquema de sobornos de larga duración”, indicó.

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En esta ocasión, los fiscales dieron argumentos detallados del porqué hay que mantener las condenas sobre Li y otros cuatro exdirigentes de la FIFA y, básicamente, es porque estos piden que les devuelvan el dinero incautado, mientras que López y Fulll Play no solicitaron que les devolvieran nada, solo que les quitaran la condena.

“Parece que el motivo principal de estos acusados para revertir estas sentencias tiene que ver con el dinero. En teoría, el DOJ tendría que devolverles todas las multas y restituciones que desembolsaron”, explicó Bensinger.

El periodista reveló que entre los cinco casos están pidiendo devolver 17,5 millones de dólares, de los cuales Li pide 2,5 millones de dólares (más de 1.124 millones de colones aproximadamente), razón por la que en esta ocasión, el gobierno gringo se opone.

It appears that the principal motive for these defendants in getting these reversed has to do with money. In theory, the DOJ would have to return to them all the fines and restitution they coughed up:



Napout: $6.8M

Marin: $6.8M

Li: $2.5M

Hawit: $950K

Vásquez: $360K pic.twitter.com/USbKbLhqpl — Ken Bensinger (@kenbensinger) August 13, 2026

Ahora, la jueza Chen les dio dos semanas a Li y a los otros cuatro interesados para responder y dar sus argumentos tras la posición de la fiscalía y posteriormente la jueza dará su veredicto, por lo que aún le resta esperanza a Li, pese a lo dicho por la fiscalía.

“Será interesante ver si Chen se mantiene firme y dicta una sentencia para revertir también estas condenas como lo hizo con López y Full Play”, finalizó Bensinger.