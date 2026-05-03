El aviso de la dirigencia de Liberia que calienta la serie ante Saprissa

En el Municipal Liberia se ilusionan con la posibilidad de repetir una hazaña que consiguieron hace más de 10 años. Los aurinegros enfrentarán al Saprissa en las semifinales del torneo de Clausura 2026 y sueñan con dejar a los morados en el camino, y que eso les abra las posibilidades de conseguir un nuevo título, tal y como lo lograron en el 2009.

En ese entonces, morados y aurinegros llegaron a las semifinales del torneo de Verano 2009. En el juego de ida, que se jugó el 13 de mayo, Liberia y Saprissa empataron 1-1, pero en la vuelta, en el estadio Saprissa, ocurrió lo impensado y los guanacastecos derrotaron a la S por marcador de 0-1, con lo que Liberia consiguió un marcador global de 2-1, dejando a los morados en el camino. Semanas después derrotaron al Herediano en la final.

Felipe Eusse, presidente del club, conversó con La Teja previo al juego de ida de las semis, que será este domingo, a las 4 de la tarde, en el estadio Edgardo Baltodano.

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El juego entre Liberia y Saprissa será a las 4 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Segunda vuelta clave

Eusse reconoció que el equipo no estuvo atinado en las primeras fechas del certamen, pero el levantarse para la segunda vuelta fue clave para meterse entre los cuatro grandes.

“Básicamente, seguimos trabajando, tratamos de ser un poco más precavidos con el manejo de los jugadores con cargas acumuladas y se ha hecho un proceso de análisis de la carga física de los jugadores. Se ajustaron detalles físico-médicos, contando con el liderazgo del cuerpo técnico.

“El torneo pasado llegamos a las semifinales, luego de 16 años de no participar en estas instancias, y volver a vivirlo con un grupo nuevo, que es el que tenemos, nos permite vivir al máximo esta experiencia. Nos jugamos el mejor partido y nos hemos preparado”, comentó.

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El 12 de abril anterior, Liberia consiguió tres puntos importantísimos, al derrotar a Saprissa en San Juan de Tibás, y el dirigente habló de las claves para conseguir esta importante victoria. Ese día, los pamperos se dejaron la victoria por marcador 1-2.

La dirigencia aurinegra garantiza un espectáculo, en el juego de este domingo. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Ganarle a Saprissa en su casa es una tarea muy difícil, que pocos equipos lo pueden decir en esta temporada, y aquí resalto el orden táctico del cuadro, la identidad deportiva y eso nos ha ayudado. Ahora es ir por la misma senda, es ajustar puntos claves y eso lo tiene claro el profe (José Saturnino) Cardozo y ya sabemos lo que es ganar allí.

“Saprissa es el equipo favorito siempre a quedarse con el título, pero con mentalidad y convicción le podemos ganar a cualquiera”, afirmó.

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Los liberianos recuperaron a Mauricio Villalobos y también confían en tener a Yoserth Hernández para el juego de vuelta de las semifinales:

“Mauricio tiene el alta médica y está en un proceso de readaptación, de vuelta al entrenamiento, haciendo lo posible para que llegue al juego contra Saprissa.

“Con Adrián Chévez estamos acelerando los procesos de recuperación, sin alterar su integridad, y Yoserth tiene una lesión muscular y creemos que podría estar por lo menos para el juego de vuelta”, dijo.

Mauricio Villalobos podría estar listo para el juego contra Saprissa. Foto: prensa ML. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

El jerarca liberiano le envió un mensaje a la afición aurinegra:

“Le quiero agradecer a la afición, porque cuando empezamos el proyecto, hace seis años, soñaba con ver el estadio más lleno de camisas amarillas y negras que moradas con blanco.

“Estamos más que satisfechos con el apoyo de la afición, de sentirnos identificados en el lugar donde vivimos, con sus raíces; la gente ha creído. Gracias a la gente, el lema ‘Liberia, mi única pasión’ se hace sentir con fuerza y ese es el propósito”, añadió.