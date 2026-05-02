Esteban Sirias explica por qué el Liberia de Cardozo superaría al del 2009, que salió campeón

En Liberia la expectativa es muy grande por el gran momento que vive el equipo tras una segunda vuelta casi perfecta, que los llevó a conseguir el boleto a semifinales en el tercer puesto de la tabla.

La leyenda pampera, Ángel Esteban Sirias, conoce muy bien las mieles del éxito, pues fue multicampeón del fútbol de Costa Rica, con Liberia y Alajuelense, sumado a trofeos internacionales con los manudos y ser seleccionado nacional en sus tiempos como jugador profesional.

Sirias fue gran figura con Liberia en el 2009

El exfutbolista fue clave en aquel lejano 2009 en el que los guanacastecos lograron la hazaña de ser campeones por primera y única vez en su historia, con un protagonismo absoluto de Esteban, quien anotó en semis y la final. Por ende, él conoce bien cómo era aquel club glorioso y las principales diferencias que observa con el actual conjunto que dirige José Saturnino Cardozo.

“Tácticamente, es un equipo muy ordenado, no está lleno ni plagado de figuras que hayan jugado mucho estas instancias; es la gran diferencia que uno ve entre un equipo y el otro. En el de nosotros había muchas figuras, gente de mucha experiencia, de muchos clásicos, de muchas finales, de muchas noches mágicas; creo que esta Liberia no tiene tanto eso”, explicó el exjugador pampero.

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“Por mencionar a alguno, Waylon Francis ha tenido éxito en su carrera al ser campeón dentro y fuera del país. Creo que esa experiencia es basada en ellos, y esa es la gran diferencia que hay con la cantidad de figuras que teníamos nosotros, más ese apoyo de la afición”, apuntó.

Sirias, pese a mencionar lo de la experiencia, fue claro en alabar el gran trabajo que está realizando el timonel paraguayo, Cardozo, al mando de la institución.

“Este Liberia tiene mucho orden, lo táctico con un entrenador que es muy inteligente y que el apoyo de la afición y de la gente lo tiene también”, resaltó sobre José Saturnino como entrenador de los Coyotes.

Cardozo es un técnico muy inteligente para Sirias (JOHN DURAN/John Durán)

¿Cuál título sería una hazaña mayor para la historia del club?

En el 2009 Liberia logró el cetro y, aunque en esta ocasión no ha logrado ganar nada todavía, en el caso hipotético de que lo logre, el exlateral fue claro en decir cuál le parece la más grande gesta.

“Creo que este campeonato sería más; en aquel torneo había cosas más de peso, como el tema económico, el tema futbolístico, también con respecto a las figuras. Por ahí la diferencia es que ellos son más trabajo del entrenador, más táctica que muchas otras cosas”, dijo.

Para el exjugador, el trabajo de José Saturnino Cardozo es muy bueno para lograr este tipo de resultados y soñar con el trofeo.

La afición Liberia está muy ilusionada con su equipo (JOHN DURAN/John Durán)

“Yo creo que este técnico ha venido a meterle un muy buen trabajo al fútbol nacional; hay que hablarlo de esa forma y a ellos, los jugadores, que lo han entendido muy bien, y ahí está el fruto del trabajo”, acotó Ángel Esteban.

La celebración de aquel 2009 con el primer trofeo de la máxima categoría en la historia de Liberia

Han pasado ya muchos años, pero Sirias sigue recordando con alegría aquel momento de la celebración, pese a reconocer que no pudo disfrutar mucho debido a que tenía que ir con la Selección Nacional de Costa Rica.

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“Creo que toda celebración es diferente, todas tienen un sentimiento y, a lo que recuerdo, en aquella vez fue en realidad poco, debido a que tuvimos que ir con la Selección después de la final. Llegamos a Liberia y nos cambiamos para estar en la concentración; no fue mucha la celebración”, añadió en la entrevista con La Teja.

“Sí, en aquel momento me contaron que, obviamente, duró, no sé si una o dos semanas de alegría, felicidad y de fiesta, que hasta libre dieron, no sé esta vez la verdad.

“Todas son diferentes y puede que coloquen una segunda estrella, que, primero Dios, así sea. Les deseo los mayores éxitos porque ellos trabajan y así nos den una alegría más a nosotros los liberianos y a todos los guanacastecos”, sentenció la exfigura de aquel mítico Liberia campeón de la primera división.