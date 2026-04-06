El calvario de Robert Arias tras ver cómo el Saprissa le clavó 4 goles en 10 minutos

El entrenador de Pérez Zeledón, Robert Arias, no pudo ocultar el sinsabor de mantener el empate por gran parte del juego, y que en cuestión de 10 minutos acabó llevándose una goleada de 4-0 ante Saprissa.

“85 minutos de estar aguantando. En el primer tiempo nos sometieron más por el buen accionar de Saprissa. En el segundo tiempo tuvimos más control de balón, pero sin lograr profundidad. Tres de los cuatro goles fueron por errores nuestros.

Robert Arias llegó en medio torneo para buscar sacar del mal momento a Pérez Zeledón (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No puede ser que en 10 minutos te marquen cuatro goles”, afirmó Arias en la conferencia de prensa después de la goleada en Tibás.

Robert habló de la diferencia de este juego en la Cueva que terminó con goleada en contra y el marcador a favor que sacaron contra Cartaginés.

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“Ante Cartago fuimos un equipo muy ofensivo y hoy no pudimos. Es complicado porque aguantamos 85 minutos, no de la forma en la que nos hubiese gustado. No pudimos atacar”, mencionó.

Pérez Zeledón tuvo una postura muy defensiva en su visita al Saprissa y acabó perdiendo al final (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El técnico generaleño fue claro en que ellos mismos cometieron graves errores que les costaron el encuentro.

“El primer gol viene de un remate de Mariano que se desvía en un compañero, el segundo, un golazo, y los otros dos, errores nuestros. No puede ser posible que se intente un taquito y luego defender mejor a balón parado”, acotó.

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Robert confirmó que su futuro como timonel es hasta el final de este Clausura 2026: “Yo asumo el puesto de entrenador hasta finalizar el campeonato, pero en los próximos días nos reuniremos con la junta para presentarles las opciones de técnicos, tanto nacionales como extranjeros”, concluyó.