Adrián Chinchilla anuló el polémico gol de San Carlos ante Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

El gol anulado a a San Carlos en el encuentro ante Alajuelense fue sin duda la jugada más polémica de la fecha 18 en la que jugadores, periodistas y analistas arbitrales dividen criterio de qué pasó en la acción.

En La Teja fuimos un poco más allá y consultamos con alguien neutral fuera de Costa Rica, el mexicano Fernando “El cantante” Guerrero, el reconocido analista arbitral y comentarista de la cadena TUDN.

Le mandamos la jugada al silbatero para que la viera, la analizara y nos diera su criterio del cual fue tajante. “GOL CORRECTO”, aseguró.

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Fernando Guerrero estuvo como árbitro VAR en el mundial de Catar 2022. (Tomada de Mediotiempo.com/Tomada de Mediotiempo.com)

“El delantero del San Carlos salta antes de manera totalmente vertical para intentar jugar el balón. El guardameta arriba después y va y choca con el delantero que ya estaba en el aire. El portero provoca ese contacto”, explicó.

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Para él de esta forma hubo un error del árbitro Adrián Chinchilla al dar la falta y anular el gol con el apoyo del VAR.

Guerrero había indicado tiempo atrás que a su criterio era un error contratar a su compatriota Miguel Chacón como presidente de la Comisión de Arbitraje y ya se están viendo los resultados de esa elección

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