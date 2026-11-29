Erick Lonis fue tajante en su criterio del gol anulado a San Carlos. (JOHN DURAN/John Durán)

Erick Lonis, gerente deportivo del Saprissa, fue claro y contundente en su análisis sobre el gol anulado a San Carlos en el partido de este sábado ante Alajuelense.

El exguardameta dio su criterio en su programa, Deporte Más, el cual se transmite los domingos por la mañana en Canal 7, y allí explicó por qué para él no hubo falta en la jugada que se anuló por una infracción sobre el arquero Washington Ortega.

“Este programa durante muchos años hemos dicho lo que pensamos, no tiene que ver con color de equipo ni con fanatismo, sino con lo que nosotros hemos aprendido y conociendo el reglamento”.

“El gol que le anulan a San Carlos, ahí no hay falta, primero porque el delantero salta de forma vertical, el arquero viene para atrás, choca con el delantero y arriba le disputa el balón y la pelota queda ahí, pero eso no es falta”, comentó.

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Erick Lonis cuestiona la supuesta protección al portero en el área chica

Lonis comentó que la famosa “regla” de que el portero en el área chica es intocable es algo que se ha dicho toda una vida, pero que no es así.

“Hay gente que cree un mito que ha existido por muchos años que dice que el portero en el área chica es intocable y eso no es cierto. El portero disputa el balón con cualquier delantero o cabeceador en el área igual que cualquiera”.

Roy Myers y Kenneth Paniagua, otros panelistas del espacio, también concordaron en que no era falta y hasta ejemplificaron con una jugada entre ellos por qué no lo era.

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Gerente deportivo del Saprissa tampoco cree en el VAR

El gerente tibaseño agregó que por este tipo de jugadas es que él no cree en el VAR en Costa Rica, pues se ven muchos errores aún y usó otro ejemplo con los manudos.

“El VAR se ha equivocado mucho, porque les voy a decir una cosa, la expulsión de Luis Díaz no fue expulsión, la verdad no sé qué vieron, van al VAR y la revisan y no era expulsión.

“Yo no creo en el VAR porque ahora habrá más gente repartiéndose responsabilidad, yo prefiero el árbitro que se equivoca y fue él, pero ahora el que pita no es el árbitro, sino el VAR”.

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