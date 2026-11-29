Luis Carlos Chacón, aseguró que el VAR está manipulado a favor de intereses superiores. (Walter Bonilla Martinez)

Luis Carlos Chacón, presidente de San Carlos, realizó este sábado acusaciones muy serias contra el arbitraje y el sistema VAR luego de la polémica que se generó tras el partido ante Alajuelense.

Para el dirigente, lo sucedido fue un robo, según sus palabras, en un momento en que estaba muy indignado tras el encuentro, en declaraciones a Fox.

“Termino convencido de lo que vaticiné, sin ser adivino, sí se dio, lo que pasó en el Carlos Ugalde a los ojos de la gente que sabe de fútbol, que no soy yo, es un completo robo y una falta de respeto a la transparencia del fútbol de Costa Rica”.

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(JOHN DURAN/John Durán)

Presidente de San Carlos asegura que el VAR está manipulado

“Pollo”, como le apodan al jerarca norteño, aseguró que tiene claro que el VAR está manipulado y viciado a favor de intereses superiores.

“Era necesario que Alajuela entrara en las semifinales, a los cuales les guardo respeto y los felicito por entrar, pero no por la forma, porque si alguien se ganó la copa de este torneo, es el VAR”.

“Yo intenté ser portero y hasta yo sé que si salgo a destiempo y otros brincan más que yo con una mano, no cometo absolutamente ninguna falta, pero eso no es tema de discusión ya, pero es dejar ya claro al pueblo de Costa Rica que el VAR es el peor daño que tiene el fútbol tico porque está contaminado”, dijo.

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Luis Carlos Chacón lanza fuertes acusaciones contra los intereses del VAR

Chacón aseguró que el VAR está dominado por aquellos que ponen dinero.

“El VAR está dominado por los intereses de una factura de uno o dos millones de dólares o de cien pesos, porque San Carlos lógicamente no lo va a hacer. Felicito al VAR por ganarse la copa del fútbol de Costa Rica en este torneo”.

“Ellos son totalmente irrespetuosos de una realidad que todo Costa Rica y hasta afuera de ella vieron, consulto y me doy por enterado que no hay ninguna falta”, finalizó.

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