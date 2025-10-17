El clásico Real Madrid vs Barcelona Legends podría jugarse en un mítico estadio de Centroamérica

El esperado duelo entre Real Madrid Legends y Barcelona Legends podría vivirse por primera vez en Centroamérica, reuniendo a figuras que marcaron época en el fútbol internacional. Las gestiones para traer este evento ya avanzan, y el Estadio Nacional de Costa Rica suena como una de las sedes con mayor fuerza para albergar el espectáculo en 2026.
Permisos y preventa en marcha
El Ministerio de Economía autorizó el evento e iniciar la preventa de boletos, un paso clave para concretar el evento que atraería a miles de aficionados de toda la región. Según el permiso oficial, se aprobó la venta anticipada de más de 35.000 entradas, lo que demuestra la magnitud del interés por este encuentro entre leyendas.
Fecha tentativa y organización
De mantenerse el calendario previsto, el partido entre Real Madrid Legends y Barcelona Legends se celebraría el 7 de febrero de 2026, a las 8 de la noche. La empresa Global Tickz fue la encargada de obtener los permisos para la venta de boletos, aunque aún no ha publicado detalles sobre precios ni localidades disponibles.
Estrellas que podrían pisar suelo centroamericano
La lista de posibles participantes emociona a cualquier amante del fútbol. Por parte del Real Madrid destacan nombres como Íker Casillas, Roberto Carlos, Luis Figo, Raúl González y Marcelo. En el equipo blaugrana figuran Carles Puyol, Ronaldinho, Andrés Iniesta, Deco, Xavi y Rafa Márquez, entre otros íconos que hicieron historia en el clásico español.
Un evento que pondría a la región en el mapa
De concretarse, este encuentro colocaría a Centroamérica en el foco internacional del deporte, generando un importante impulso turístico y mediático. El impacto económico y la oportunidad de ver a tantas leyendas en acción podrían convertir este clásico en uno de los eventos más esperados del 2026 en la región.
