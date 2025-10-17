El clásico Real Madrid vs Barcelona Legends podría jugarse en un mítico estadio de Centroamérica

Los escudos del Real Madrid y Barcelona se enfrentan una vez más, esta vez con sus leyendas en Centroamérica. (ChatGPT/ChatGPT)

El esperado duelo entre Real Madrid Legends y Barcelona Legends podría vivirse por primera vez en Centroamérica, reuniendo a figuras que marcaron época en el fútbol internacional. Las gestiones para traer este evento ya avanzan, y el Estadio Nacional de Costa Rica suena como una de las sedes con mayor fuerza para albergar el espectáculo en 2026.

LEA MÁS: Douglas Sequeira asegura que Froylán Ledezma pudo tener la carrera de Keylor Navas

Las leyendas del Real Madrid se preparan para un nuevo clásico internacional. (KARIM JAAFAR/AFP)

Permisos y preventa en marcha

El Ministerio de Economía autorizó el evento e iniciar la preventa de boletos, un paso clave para concretar el evento que atraería a miles de aficionados de toda la región. Según el permiso oficial, se aprobó la venta anticipada de más de 35.000 entradas, lo que demuestra la magnitud del interés por este encuentro entre leyendas.

El Estadio Nacional de Costa Rica sería el escenario elegido en Centroamérica para que se dispute el clásico entre Barcelona y Real Madrid Legends. (Pablo Lopez)

Fecha tentativa y organización

De mantenerse el calendario previsto, el partido entre Real Madrid Legends y Barcelona Legends se celebraría el 7 de febrero de 2026, a las 8 de la noche. La empresa Global Tickz fue la encargada de obtener los permisos para la venta de boletos, aunque aún no ha publicado detalles sobre precios ni localidades disponibles.

Jugadores históricos de Real Madrid y Barcelona reviven la pasión del clásico. (MARIO VAZQUEZ/AFP)

Estrellas que podrían pisar suelo centroamericano

La lista de posibles participantes emociona a cualquier amante del fútbol. Por parte del Real Madrid destacan nombres como Íker Casillas, Roberto Carlos, Luis Figo, Raúl González y Marcelo. En el equipo blaugrana figuran Carles Puyol, Ronaldinho, Andrés Iniesta, Deco, Xavi y Rafa Márquez, entre otros íconos que hicieron historia en el clásico español.

Las figuras del Barcelona Legends viajarían hasta Centroamérica para enfrentar al Real Madrid. (KARIM JAAFAR/AFP)

Un evento que pondría a la región en el mapa

De concretarse, este encuentro colocaría a Centroamérica en el foco internacional del deporte, generando un importante impulso turístico y mediático. El impacto económico y la oportunidad de ver a tantas leyendas en acción podrían convertir este clásico en uno de los eventos más esperados del 2026 en la región.

LEA MÁS: Gareth Bale, exjugador del Real Madrid, confiesa un temor que siempre lo ha acompañado

Las leyendas blaugranas también dirán presente en el enfrentamiento de 2026. (MARIO VAZQUEZ/AFP)

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.