El DT Armando Rodríguez revela qué lo tiene decepcionado del fútbol y cómo vive su rol de suegro de un jugador del Saprissa

Con cuatro mundiales menores sobre sus hombros, Juegos Olímpicos y una gran experiencia en el fútbol de Costa Rica, Armando Rodríguez vive lejos del fútbol nacional tras muchos años involucrado.

Armando fue profesor de educación física, mientras a su vez trabajaba para el fútbol de nuestro país, siendo la mayor parte de su carrera como docente en el Colegio Santa María de Guadalupe en Santo Domingo de Heredia; sin embargo, hace unos años se pensionó y ahora disfruta de un merecido descanso.

Armando Rodríguez disfruta de su vida como pensionado desde hace varios años. (Armando Rodríguez/Armando Rodríguez)

La vida de Armando con un futbolista del Saprissa en su familia

Pese a su experiencia en el fútbol, se encuentra alejado del deporte. Sin embargo, la pasión volvió a su familia desde hace ya seis años, cuando su hija, Valeria Rodríguez, se casó con el futbolista del Deportivo Saprissa y la Selección Nacional, Joseph Mora.

“Compartimos bastantes conceptos sobre el fútbol; yo conozco pocos jugadores tan profesionales como él en el medio nacional. Hablamos bastante de fútbol, sobre el nivel nacional e internacional; siempre sale el tema del fútbol”.

Armando Rodríguez ha sido técnico en diversos mundiales inferiores con Costa Rica. (Armando Rodríguez/Armando Rodríguez)

Rodríguez cuenta que cuando Joseph Mora jugaba en la MLS, él visitó mucho los Estados Unidos para compartir esa experiencia junto al ahora lateral saprissista.

“Me fui para Estados Unidos a visitarlos a ellos y se me fue haciendo largo, vine y volvía a ir tras tres meses de estar allá, entonces me iba a verlo en los entrenamientos del DC, luego en Charlotte, me fui también a Carolina del Norte y me quedé en esa situación, y ahí poco a poco me fui apartando del fútbol”, cuenta Armando sobre su relación tan buena con Mora.

LEA MÁS: Una remontada milagrosa mantiene con vida a Pérez Zeledón en el torneo

Su alejamiento del fútbol de Costa Rica tras tanta experiencia

Después de toda su experiencia en fútbol menor, estar en la comisión técnica de la Fedefútbol y sumar más de 35 años como docente, Armando se pensionó, y cuenta sus motivos de por qué anda decepcionado del fútbol.

Armando Rodríguez estuvo en los Juegos Olímpicos con Costa Rica (Armando Rodríguez/Armando Rodríguez)

El profe se queja que ahora no existe un balance entre el estudio y el deporte, como se lograba antes, cuando muchos jugadores eran vistos por visores en torneos escolares y colegiales.

“Hay que hacer políticas, ya que campeonatos intercolegiales ya no se están jugando; ya el 90% de colegios no participan en campeonatos de fútbol por muchas trabas para sacar a los alumnos de la escuela.

“Nos hemos apartado porque luchamos contra algunas cosas; debería haber un programa de gobierno, organizar torneos de escuelas, torneos intercolegiales para ayudar al fútbol; ahora solo juegan los que pueden pagar escuelas de fútbol”, analizó.

Puestos tomados por otros

Además, don Armando criticó a muchos exfutbolistas que están en puestos de equipos menores por sus nombres y lo hecho en la máxima categoría.

LEA MÁS: Flamengo hace historia en el fútbol brasileño al conquistar una vez más la Copa Libertadores

“Nos invadieron exfutbolistas que no se preocuparon por estudiar y que ahora tienen a cargo las ligas menores, entonces hay aspectos de enseñanza y metodológicos que no se manejan. El que está dirigiendo no sabe que hay que corregir, entonces no se enseña, solo se entrena, pero no interesa si los chiquillos aprenden o no, se dejan de lado conceptos del fútbol.

“Ahora usted llega a las escuelas de fútbol y están los chiquitos haciendo remates, pero no saben hacer 20 series o cinco. Ya no dominan. La parte física en un mes se puede mejorar, pero lo técnico ya para toda la vida no se va a mejorar. Entonces me decidí a apartarme y estar al margen. Se dejó la enseñanza y la repetición de conceptos. Ahora llegan muchos con muy pocas bases a la Primera División”, dijo.

Armando Rodríguez estuvo en cuatro mundiales menores (Armando Rodríguez/Armando Rodríguez)

Don Armando asegura que la cantidad de extranjeros es algo que no le hace bien al fútbol nacional.

“Todos los equipos tienen de tres a cuatro extranjeros; usted no puede tener un campeonato con tanto extranjero si queremos mejorar el fútbol. ¿Cómo es posible que en un clásico Alajuela-Saprissa siete extranjeros en cancha, cuando son los equipos que deberían aportar a más jugadores en la selección?”.

Armando comenta que siente preocupación de ya casi no ver canchas llenas con jóvenes jugando al fútbol.

“Venía de Puntarenas, un sábado, pasé por 20 canchas y en ninguna había un partido, un fin de semana, eso es preocupante para el fútbol nacional, no solo los que hemos estado involucrados”, comentó Rodríguez en una entrevista con La Teja.