El duro camino de Jefferson Brenes para volver a brillar con Saprissa

El volante del Saprissa, Jefferson Brenes, viene de marcar un tanto en el último encuentro de los morados, pese a que al final cayeron contra Cartaginés 2-1, el pasado domingo.

El mediocampista tibaseño ha sido muy cuestionado por la afición del Monstruo por su rendimiento, además por asumir la camiseta número 10, ya que muchos le han criticado por eso.

Jefferson Brenes anotó en su último juego en Cartaginés (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El jugador, pese a todo, ha venido teniendo regularidad con el conjunto morado en este torneo tras superar las lesiones y sumar muy pocos minutos en el pasado. Ante todo esto, el futbolista explica de dónde viene el repunte en su nivel de juego.

“A nivel personal, creo que me voy sintiendo mejor; cualquier jugador con minutos y con ritmo puede levantar el nivel”, aseguró el volante del Saprissa.

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El mediocampista fue llamado al microciclo con la Selección Nacional de Costa Rica luego de mejorar su nivel en el último tiempo.

“Estoy feliz y tranquilo; se dijeron muchas cosas de mí al principio, pero me mantuve tranquilo y sereno. Sé la calidad de persona y jugador que soy y, si no tenía los minutos adecuados, era muy difícil levantar el nivel; ahora que estoy teniendo los minutos, estoy aprovechando al máximo.

“Algunos compañeros están lesionados y había que aprovecharlo. En lo personal y como cualquier jugador, mi sueño es estar en la selección y llenarle el ojo al entrenador para seguir siendo llamado”, dijo Brenes al explicar sobre la posibilidad de regresar a la Tricolor.

Jefferson Brenes relató su calvario con las lesiones (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El calvario con las lesiones

El volante contó lo difícil que fue salir de una seguidilla de lesiones que le costaron mucho para ir recuperando la regularidad deseada.

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“Después de la lesión, no fue normal, fue muy difícil; me reconstruyeron de nuevo el menisco, tenía que esperar que el sangrado se volviera grano y todo ese proceso. No tenía una seguidilla de partidos; luego tuve los desgarros y se me alargó más el proceso.

“La condición me costó un poco más; tal vez no tenía los minutos para volverlos a agarrar, pero gracias a Dios Hernán me conoce y me está dando la oportunidad. Todavía no me siento al cien por ciento, pero ahí voy también”, relató el volante tibaseño.