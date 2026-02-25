El estremecedor relato de Paul Mayorga sobre la muerte de la jugadora de Moravia

El fútbol nacional vive un momento de duelo, luego de que el domingo falleciera Tatiana Moya Valverde, quien en vida fuera jugadora de Moravia, equipo de la primera división del fútbol femenino.

Ante este momento de tanto dolor para la institución y del fútbol en general, el que fuera su entrenador, Paul Mayorga, relató el momento tan doloroso que vive como técnico luego de la trágica noticia.

Esta es la jugadora Tatiana Moya Valverde, (fallecida en un trágico accidente) durante su paso por el equipo Carmelita. (Facebook Carmelita/Facebook Carmelita)

“En Moravia estamos de luto, es muy dolorosa la pérdida de nuestra jugadora en un accidente automovilístico el domingo en la madrugada, en el que Tatiana falleció. Pasamos estos días en la vela, en el entierro, con la familia; ha sido muy duro para todos los que integramos Moravia”.

Mayorga contó acerca de la familia de Tatiana y sobre cómo era ella y de sus sueños como jugadora de la primera categoría.

“Vimos a la mamá devastada, hermanos, sobrinos devastados, fue muy triste porque Tatiana era una muchacha que amaba el fútbol y le ilusionaba jugar y estaba logrando cosas que siempre había anhelado, estar y competir en primera división y llegar a una institución como Moravia que siempre les abre las puertas a las mujeres de este país y defiende ese estatus de mujer, porque a veces nos rasgamos las vestiduras sobre la igualdad, pero es de la boca para afuera ya que cuesta conseguir patrocinios en el fútbol femenino”, aseguró Paul.

Paul Mayorga es el actual entrenador de Moravia y fue el último técnico de Tatiana (Paula Mayorga/Paula Mayorga)

Paul relató cómo fue que se dio todo el tema del accidente y también cómo vivieron la agonía de Tatiana, que fue presenciada por compañeras del equipo.

“Después del partido contra Pococí, la jugadora de nosotros, Marian Philips invitó a las chiquillas a la revelación de género de su bebé y estuvieron en la casa con ella. Luego, cuando cada una se fue para sus casas, fue que pasó el accidente. Fue algo muy fuerte, ya que iban en caravana porque vivían todas cerca, y las que venían atrás vieron el accidente y la agonía de Tatiana mientras llegaba la Cruz Roja”.

“No solo es el dolor de perder una jugadora, sino la parte sicológica de las compañeras que vivieron eso cuando todo sucedió. Es muy fuerte todavía. El lunes y martes no entrenamos; a partir de este miércoles retomamos, pero va a ser muy fuerte levantar al equipo. Solo le pido a Dios que me dé palabras sabias ahora que retomemos, porque nos tomó a todos por sorpresa.

Ante todo este momento tan complejo que viven en el club, Mayorga lanzó una dura crítica a la Uniffut.

Paul Mayorga contó que el equipo de Moravia se reunía a comer pizza junto con Tatiana (sueta amarilla) (Paula Mayorga/Paula Mayorga)

“Nosotros como institución solicitamos la suspensión del partido de la próxima fecha y realmente no se autorizó eso y ahora se va a suspender debido a que Saprissa solicitó la suspensión porque tiene cinco jugadoras en la selección y ahí es donde uno ve que no hay igualdad.

Paul Mayorga, exportero de Alajuelense reveló la dura situación de Moravia por la muerte de una de sus jugadoras. Moravia (Facebook. AD Moravia /Facebook. AD Moravia.)

“En un momento hubo un jugador ya retirado de una institución muy grande de este país que desgraciadamente falleció y sí se permitió suspender esa fecha para darle el duelo, pero en este caso no y eso es muy lamentable. Tratamos de darle el lugar a la mujer en este país, pero no todo el mundo piensa así”, afirmó.

Paul también comentó cómo era Tatiana como jugadora y su ímpetu para seguir cumpliendo sus sueños en la primera división.

“Era una jugadora que se entregaba en la cancha, en los entrenamientos y, pues, fue algo que te deja sin palabras, ver a la familia destrozada por una muchacha tan joven; solo Dios sabe los caminos, aunque cuesta a veces entenderlos”.