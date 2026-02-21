El extravagante uniforme de la Juventus que tiene a todos hablando

La Juventus estrenó este sábado un uniforme que dejó a muchos impresionados, tanto para lo bueno como para lo no tan positivo debido a lo extravagante del mismo.

Un uniforme retro inspirado en el que usaron en la campaña del 1996-1997, con muchas rayas horizontales blancas y negras, de la marca Adidas y los números de atrás en rojo.

El Como le arruinó a la Juve el estreno de su extravangante uniforme (Prensa Juventus/Prensa Juventus)

Este uniforme es el cuarto de los máximos ganadores de ligas en Italia; no obstante, la indumentaria no les trajo tan buen augurio, ya que, además de que muchos se prestaran para hacer memes y comentarios diciendo que parecía un uniforme de presos carcelarios, en la cancha las cosas no le salieron a la Juve.

El Como de Cesc Fàbregas, que es una de las grandes revelaciones del fútbol italiano de esta temporada, le acabó arrebatando los tres puntos en su propio estadio.

El uniforme retro de la Juventus que estrenaron ante el Como (Prensa Juventus/Prensa Juventus)

En apenas 11 minutos de la inicial, Mergim Vojvoda puso adelante a los visitantes con el primero de la tarde, para que en la etapa de complemento Anastasios Douvikas colocara el 0-2 definitivo para el Como y con ello arruinara el estreno de la peculiar equipación.

La Juve viene de una semana compleja tras su quinto juego sin ganar y con esta derrota quedar fuera del top 4; por ende, actualmente no entraría en la próxima Champions League, torneo en el que además viene de ser goleado 5-2 en la ida de 16avos de final ante Galatasaray, rival con el que buscarán una épica remontada el miércoles para mantener vivas las esperanzas en la Copa de Europa.