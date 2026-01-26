Deportes

Luciano Spalletti, técnico de la Juventus, genera polémica tras darle un manazo a un fan antes de darle un autógrafo

El video del técnico interactuando con un fan generó diversos comentarios en redes sociales

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El reconocido entrenador de la Juventus,Luciano Spalletti, se volvió tendencia en redes sociales tras protagonizar una escena inesperada con un aficionado durante un encuentro público.

En un video compartido por Record México, se observa a un joven acercarse para pedirle un autógrafo y entregarle su camiseta, momento en el que el técnico le da un leve golpe con la palma de la mano en un costado de la cabeza.

El momento captado en video

Tras el gesto, Spalletti firmó la camiseta del aficionado con una sonrisa en su rostro, lo cual provocó que muchos lo tomaran con humor.

Luciano Spalletti
Luciano Spalletti es el técnico de la Juventus. (Luciano Spalletti/Instagram)

“¡Ah caray, se le pasó la mano! El técnico de la Juventus le iba a firmar la playera a un fan, pero primero no dudó en dejarle un cariñito. ¿Se pasó?”, escribió el medio internacional.

El video provocó diversos comentarios por parte de los internautas.

Es conocido que este leve golpe en la cabeza es un gesto profundamente italiano conocido como un acto de “affetto ruvido”.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

