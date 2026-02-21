Juan Carlos Rojas lanza confesión sobre Joel Campbell que sorprende a la afición

El tema de Joel Campbell sigue dando de qué hablar en el entorno del Saprissa mucho tiempo después de su llegada a Alajuelense, ya que el expresidente del Monstruo Juan Carlos Rojas no tuvo filtros para confesar algo que nunca había revelado.

En una entrevista con el periodista Jason Arce, en su canal de YouTube, el Moradito fue claro al asegurar que Campbell cometió un gran error al irse a jugar con el máximo rival de los de Tibás.

Juan Carlos Rojas afirma que Joel se equivocó firmando con Alajuelense (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

“Soy sincero, ya hablo no como presidente de Saprissa, ya puedo decir ciertas cosas con mayor libertad, pero sinceramente creo que fue un gran error de Joel; la carrera de él hubiera sido muy diferente si hubiera estado en Saprissa”, aseguró el expresi morado.

“Le hubiera ido muy bien (en Saprissa), sería un gran ídolo, pero bueno, cada uno toma sus decisiones”, dijo para posteriormente responder que no volvió a hablar con Joel tras firmar con la liga años atrás.

Desde la llegada de Campbell al equipo erizo, el ahora número 10 de los campeones nacionales ha logrado, con Joel en la planilla, dos cetros de Copa y el mismo número de torneos centroamericanos; esto debido a que en uno de los tres, el exmundialista no estaba en el plantel. Además, Joel celebró el título en el último certamen nacional en el que los rojinegros vencieron a Saprissa para alzar la 31.

Joel Campbell llegó a la Liga en el 2023 (Archivo/Archivo)

Además, ganó la Recopa en la que se impusieron al Herediano 1-0 en el Fello Meza.

Campbell jugó, en el 2023, en el fútbol de Brasil en condición de préstamo; no obstante, el Atlético Clube Goianiense acabó bajando a la segunda categoría, por lo que regresó al fútbol tico con los manudos.

Campbell llegó a la Liga en el 2023 y finaliza contrato con los manudos en este Clausura 2026. Hasta el momento, su futuro con los rojinegros es una incógnita.