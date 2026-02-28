El fútbol aplicará nuevas reglas para evitar la pérdida de tiempo

La International Football Association Board (IFAB) anunció este sábado nuevas reglas para mejorar el ritmo de los partidos y reducir la pérdida de tiempo que ocurre en la mayoría de los juegos.

LEA MÁS: Christian Bolaños y su esposa recibieron la noticia que tanto esperaban

Los cambios se hicieron durante una reunión celebrada en Hensol, Gales. Según la IFAB, las nuevas reglas se implementaron por solicitud de las partes interesadas de toda la comunidad del fútbol, como los paneles asesores representativos a nivel mundial de la asociación.

La IFAB anunció cambios para reducir la pérdida de tiempos durante los partidos. Foto: Jonathan Jiménez Flores (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

¿Cuáles son las nuevas reglas?

La asociación anunció cambios en los saques de banda y saques de meta, las sustituciones de jugadores, así como con la atención médica y la evaluación durante un partido. También se hicieron ajustes en el protocolo del VAR.

Saques de banda y saques de meta

Si el árbitro considera que un saque de banda o uno de meta tarda más de lo que debería, se hará una cuenta regresiva visual de cinco segundos. Si el balón no está en juego cuando finalice la cuenta, se le otorgará el saque de banda al equipo contrario.

Este cambio había sido implementado en las Reglas de Juego el año pasado y fue bien recibido, por lo que la IFAB decidió ampliarlo.

Sustituciones de jugadores

Los jugadores sustituidos deben abandonar el campo de juego dentro de un tiempo de 10 segundos después de que se muestre el tablero de sustitución, o la indicación del árbitro en caso de que no exista un tablero.

Si el jugador no abandona el terreno dentro del tiempo establecido, el sustituto no podrá ingresar hasta la primera interrupción del juego después de que haya pasado un minuto desde la reanudación.

Atención médica y evaluación

Si un jugador requiere atención médica durante un partido, el doctor debe hacerlo fuera del terreno de juego, pues normalmente se debe detener el partido para que el equipo médico atienda al deportista.

Asimismo, la IFAB señaló que el jugador debe permanecer fuera del campo durante un minuto una vez que el partido se haya reanudado.

Ajustes en el VAR

Cuando haya evidencia clara, el VAR puede ayudar al árbitro con tarjetas rojas derivadas de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo en la Casa Blanca en agosto pasado con Donald Trump JD Vance. Los dos jerarcas volverán a coincidir en el sorteo del Mundial 2026. (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)

También ayudará a corregir al árbitro cuando sancione al equipo incorrecto por una infracción que resulte en una tarjeta amarilla o roja.

Otro ajuste que se hizo es que el VAR ayudará a enmendar un saque de esquina concedido de manera incorrecta después de una revisión.

La asociación acordó hacer pruebas para evaluar las demoras tácticas por lesión hechas por porteros con el fin de implementar medidas.

LEA MÁS: Esposa de Andrey Amador da noticias esperanzadoras sobre la salud del ciclista

¿Cuándo se implementarán estos cambios?

La IFAB comunicó que estos cambios se implementarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y otras competiciones, pero no especificaron cuáles. Así que muy pronto los veremos en Costa Rica.

Recordemos que la Copa Mundial 2026 iniciará el 11 de junio y finalizará un mes después, el 19 de julio. Un total de 48 selecciones participarán en el mayor evento futbolístico a nivel mundial.

Las nuevas reglas de juego se implementarán en la Copa Mundial 2026 y otras competiciones. Foto: Mandel NGAN - Pool/Getty Images/AFP (POOL/Getty Images via AFP)

Esta Copa Mundial se realizará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Otros cambios

La IFAB informó que la próxima edición de las Reglas de Juego, que entrará a regir el 1 de julio de este año, incluye estas modificaciones:

Se permitirán al menos 8 sustituciones de jugadores en partidos amistosos internacionales. Ambos equipos podrán acordar un aumento adicional hasta un máximo de 11.

Se permitirá que los jugadores porten objetos no peligrosos siempre que estén cubiertos de forma segura y adecuada.

Los árbitros podrán utilizar cámaras corporales, ya sea en la cabeza o en el pecho. La organización debe proporcionar las cámaras, así como controlar el uso de las grabaciones.

El balón a tierra se dará al equipo que hubiera mantenido la posesión si el juego no hubiera sido detenido.

El jugador infractor no será amonestado si se anota un gol porque la infracción no evitó que el equipo contrario anotara.

LEA MÁS: Costa Rica vs Brasil: Selección Femenina recibió una goleada en su primer partido del 2026