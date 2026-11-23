David Guzmán y su futuro son una incógnita en el Deportivo Saprissa, ya que el mediocampista finaliza su vínculo con los morados en diciembre.

El volante no ha contado con la regularidad que ha acostumbrado a lo largo de su carrera con el Monstruo, pues en este torneo ha jugado más que todo entrando como suplente.

Guzmán acaba contrato en diciembre. (JOHN DURAN/John Durán)

David ingresó como variante al cierre del partido contra los generaleños, al igual que contra Puntarenas, en el que se convirtió en el héroe con el gol del triunfo, con la que es hasta ahora su única anotación en el Apertura 2026.

En lo que se refiere al apartado internacional, Guzmán anotó en los cuartos de final ante Cartaginés un gran tanto de media distancia para evitar que los morados cayeran en la ida de esa serie.

Semanas atrás, el mismo Guzmán conversó con La Teja para contar cómo estaba el panorama sobre su futuro.

LEA MÁS: Fedefútbol se pronuncia tras histórica determinación de la FIFA con Costa Rica

“No sé, todavía no me puedo anticipar, pues obviamente, tengo una familia con la que tengo que analizar las cosas y pensar.

“Ahora, yo amo a Saprissa, amo a esta institución y yo lo que quiero es seguir aquí por mucho tiempo, en la posición que me toque estar y ya veremos a ver qué es lo que depara Dios”, respondió David ante la consulta de La Teja.

Conocidos saprissistas opinan sobre el futuro del volante

En La Teja, conversamos con reconocidos hinchas del Monstruo para conocer sus opiniones acerca del futuro del veterano mediocampista que finaliza su vínculo en diciembre.

LEA MÁS: Amarini Villatoro contó la dura historia familiar que marcó su vida y que explica su carácter en Cartaginés

“Siempre he sido de los que defiende a Guzmán (pocos, pero locos). Si su rol será como el de esta temporada que entra, de cambio a cerrar partidos, si yo estuviera en Saprissa y me tocara decidir, lo renovaría sin problema 6 meses más. El tema es que, si se campeoniza, estaría lindo que se retire como , al igual que Mariano. Nos han dado mucho”, comentó Roberto Fernández, más conocido como Rey de la Cancha.

Guzmán ha tenido poca regularidad en este último tiempo con la S. (JOHN DURAN/John Durán)

Otro saprissista que habló con La Teja fue Krishua Mora, el popular Saprimundo, quien ve a Guzmán como una leyenda del club.

“Guzmán es una leyenda del equipo, se le tiene que tener respeto y ha hecho mucha trayectoria con el Saprissa, al que le ha dado mucho; por eso se le tiene que tener ese respeto que se les da a leyendas.

“Es un jugador que ha ganado mucho, que ha tenido una carrera muy exitosa en el equipo, pero sí tiene sus años y tal vez no es el mismo de hace 10 años, pero creo que se tiene que retirar con Saprissa; para mí se tiene que quedar y morir con el equipo”, expresó Saprimundo.