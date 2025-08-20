Deportes

El luto y la tristeza llegan a Herediano a pocas horas de importante partido por la Centroamericana

Herediano comunicó la triste noticia este miércoles

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Sergio Rodríguez estaba que no cabía de la emoción.
Jugador de Herediano sufre dolorosa pérdida de su madre. (Sergio Rodríguez/Instagram)

Sergio Rodríguez, volante del Club Sport Herediano, atraviesa un doloroso momento tras la muerte de su madre, doña Sofía Aguilera Montañez.

LEA MÁS: Jonathan Moya volverá a vestirse de morado y blanco

La triste noticia fue compartida este miércoles por el equipo rojiamarillo, a través de sus redes sociales, donde también expresaron su solidaridad y apoyo hacia el jugador.

LEA MÁS: Priscilla Jaikel habla por primera vez sobre la situación de salud de su hermana Carolina

“El Club Sport Herediano se une al dolor que embarga a nuestro jugador Sergio Rodríguez por el sensible fallecimiento de su madre. Le enviamos un fuerte abrazo a él y a toda su familia en este difícil momento, deseándoles paz y consuelo”, escribió el club en sus redes.

LEA MÁS: Real España anuncia la medida que tomará tras sanción histórica a Jeaustin Campos

El mexicano se unió al conjunto florense, proveniente de Guanacasteca, con el objetivo de aportar su talento y experiencia al mediocampo y la defensa del Herediano.

En La Teja le enviamos un abrazo solidario al futbolista.

Herediano enfrentará a San Miguelito de Panamá este jueves y Sergio estaba en la lista de los que viajaron con el equipo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
HeredianoSergio RodríguezMamá de Sergio Rodríguez
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.