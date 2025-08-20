El luto y la tristeza llegan a Herediano a pocas horas de importante partido por la Centroamericana

Jugador de Herediano sufre dolorosa pérdida de su madre. (Sergio Rodríguez/Instagram)

Sergio Rodríguez, volante del Club Sport Herediano, atraviesa un doloroso momento tras la muerte de su madre, doña Sofía Aguilera Montañez.

La triste noticia fue compartida este miércoles por el equipo rojiamarillo, a través de sus redes sociales, donde también expresaron su solidaridad y apoyo hacia el jugador.

“El Club Sport Herediano se une al dolor que embarga a nuestro jugador Sergio Rodríguez por el sensible fallecimiento de su madre. Le enviamos un fuerte abrazo a él y a toda su familia en este difícil momento, deseándoles paz y consuelo”, escribió el club en sus redes.

El mexicano se unió al conjunto florense, proveniente de Guanacasteca, con el objetivo de aportar su talento y experiencia al mediocampo y la defensa del Herediano.

En La Teja le enviamos un abrazo solidario al futbolista.

Herediano enfrentará a San Miguelito de Panamá este jueves y Sergio estaba en la lista de los que viajaron con el equipo.