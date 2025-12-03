El Madrid toma aire: Mbappé vuelve a ser la chispa que enciende al equipo de Xabi Alonso

Tres jornadas de Liga española sin ganar, llenaban de críticas al Real Madrid de Xabi Alonso, que perdió la cima de la competición liguera con un Barcelona que sacó un tremendo triunfo sobre el Atlético de Madrid un día antes para llenar de presión a los blancos.

Una de las canchas más complejas históricamente en España es San Mamés, campo del Athletic Club de Bilbao, no obstante, un Kylian Mbappé que no conoce el freno de cara a gol, fue el encargado de devolverle, un poco, la tranquilidad a Xabi Alonso, en medio de tantos rumores sobre su continuidad al mando del barco blanco.

Kylian Mbappé marcó un doblete en la victoria del Real Madrid en San Mamés. ( Foto tomada de X Real Madrid. /Foto tomada de X Real Madrid.)

Siete fueron los minutos que tardó el francés en aparecer por primera vez y así marcar el 1-0, que fue respondido por los locales de forma inmediata, pero la figura en la portería blanca fue Courtois, para evitar la paridad en el duelo.

Una vez más Kylian sería determinante, esta vez no anotando, sino que con una asistencia para que Eduardo Camavinga cerrara la pinza con un remate de cabeza en los minutos finales de la primera mitad, y así ponerle cifras de 2-0 al partido.

En la segunda parte, en el minuto 59, otra vez una genialidad de Mbappé, luego de un remate desde fuera de área local, fue imposible para Unai Simón que vería cómo su portería sería vencida por tercera ocasión en San Mamés.

El triunfo por goleada es un alivio para Alonso luego de sus paridades ante el Rayo Vallecano, Elche y Girona, que le permitieron a los culés remontar la ventaja blanca en la zona alta de la tabla.

El Barcelona es líder con 37 unidades luego de 15 fechas, un punto menos el conjunto merengue, mientras que Villarreal con 32 es tercero, eso sí, con un juego pendiente, ya que estos partidos de mitad de semana son adelantos de la fecha de enero que coincide con la Supercopa de España, que disputan los blancos, barcelonistas, colchoneros, que son cuartos en la tabla 31, y los de Bilbao.