El mensaje que enviaron al Saprissa desde las entrañas del Herediano a pocas horas de verse

Los florenses buscan dar en casa otro golpe al Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Herediano y Saprissa jugarán este jueves a las 8 p. m. el partido más caliente y llamativo de la fecha 15, en una cancha en la que los morados nunca le han ganado al Herediano.

Pese a que para el campeón nacional ha sido un torneo muy malo, y del que podría quedar eliminado matemáticamente este jueves, defender el invicto en su casa contra el Monstruo es uno de los puntos que luchará por mantener.

“Las estadísticas son importantes para ver cómo nos ha ido anteriormente, pero todos los partidos son diferentes, eso lo tenemos muy claro.

“Sabemos que el día de mañana no va a ser fácil, Saprissa está jugando en la parte de arriba y nosotros nos estamos jugando buscar la clasificación. Sea como sea, todavía tenemos opciones, eso es lo que estamos buscando”, comentó Yendrick Ruiz, asistente técnico de Jafet Soto.

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Herediano se juega el orgullo ante Saprissa

En el bando rojiamarillo, son claros: en un partido como estos, más que tres puntos se están jugando el orgullo.

“Los que hemos tenido la oportunidad y la bendición de jugar estos partidos sabemos lo que se juega dentro de la cancha, no solo se juegan tres puntos, pero nosotros estamos en busca de la clasificación.

“Se juega el orgullo de salir a esa cancha, de ganarle a un buen equipo, a un equipo grande. Es importante salir a esa cancha y dar nuestro máximo esfuerzo por el orgullo de la institución”, agregó.

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La postura florense es muy clara: más allá de cualquier cosa, el orgullo y las ganas de no caer ante un archirrival constituyen una de las grandes motivaciones en esta ocasión.