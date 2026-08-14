El noble gesto de Pablo Arboine con un niño que necesita ayuda para corregir problema visual

El defensor del Saprissa Pablo Arboine tuvo un gesto de esos que vale reconocer con Samuel Guzmán y sus papás, quienes luchan por darle un costoso tratamiento a su hijo, quien tan solo cuenta con un 5% de su capacidad visual.

Los padres del niño, Jarlyn González y Anthony Guzmán, hablaron con La Teja para contar la historia de Samuel, quien es más morado que el Monstruo y Mariano Torres juntos.

Samu conoció la Cueva en el pasado encuentro de Copa Centroamericana ante Mixco gracias a un lindo gesto del zaguero morado.

Los padres y Samuel fueron al estadio gracias a Pablo Arboine (Jarlyn González/Jarlyn González)

“A Samuel le encanta, ya que por su discapacidad visual desarrolla mucho su oído y uno es morado. Entonces uno se acostumbra a ver los partidos y a él le gustan mucho las canciones del Saprissa. Un día le pusimos una y, pese a que no habla, se la aprende. Es extraño, pero se la aprende y canta. Luego le compramos camisa, pero se hizo morado por su amor por la música”, dijo el padre de Samu.

Don Anthony contó cómo fue el noble gesto de Pablo con ellos.

“Nosotros fuimos hace 15 días a afuera del estadio de Saprissa con alcancías para recaudar fondos para Samuel e hicimos un video y se hizo un poco viral, y llegó a Pablo Arboine, que sin conocernos, nos dijo por redes sociales que le había conmovido mucho, lo movió en querer bendecirlo con tres entradas a Club Morado para que fuera él, mi esposa y yo, entonces así fue como se dieron las cosas, fue muy amable y nosotros muy agradecidos con él.

“Fue una experiencia increíble, Samuel lo disfrutó demasiado, el simple hecho de escuchar a la afición y demás, el sonido a él lo emociona, brincaba y eso nos llenó mucho, que salga de su rutina, verlo disfrutar como cualquier niño nos llenó mucho y estar ahí en un partido de Copa Centroamericana lo hizo más especial y encontrarnos con jugadores y exjugadores como Paradela, Fidel y Douglas Sequeira”, recordó emocionado.

Los papás hacen todo lo posible por recolectar alrededor de 50 mil dólares por su hijo (Jarlyn González/Jarlyn González)

La situación de Samuel

“Lo principal es su problema de nacimiento; a los cuatro meses nos dimos cuenta del problema visual, lo llevamos y tiene hipoplasia severa en ambos nervios ópticos, es decir, ve menos de un 5% en cada ojo, tiene un autismo atípico, esto ya que tiene unas cualidades de autismo y otras que no, tiene problema en la tiroides, rezagado con el crecimiento, tiene siete años, pero es muy pequeñito; en este año solo ha crecido un centímetro. Aparte de eso, va con retraso en áreas motoras”, explicó.

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El padre del niño explicó que su hijo necesita un costoso tratamiento en Ecuador, por lo que tanto él como su esposa luchan por pagárselo.

“Tenemos un mes haciendo una ‘teletón’; nació la idea porque salió la oportunidad de este tratamiento en el que hay testimonios de otros niños con ese diagnóstico que reaccionaron muy bien, y eso nos motivó, ya que no tenemos los recursos; pocos en este país tienen la capacidad de sacar alrededor de 25 a 30 millones, y entonces dijimos que hay que hacer lo que sea por un hijo y nos decidimos a hacer esta ‘teletón’”.

Samuel es un niño morado que tiene apenas un 5% de visión (Jarlyn González/Jarlyn González)

“Hemos salido a calles con alcancías; si hay un evento, vamos con tal de estar concentrados en cumplir la meta por Samuel. El costo son 50 mil dólares; es un tratamiento regenerativo de células madre en Ecuador, son seis sesiones, las cuales se deben llevar una vez al mes; nosotros tenemos que viajar con él una vez por mes durante seis meses y ahí se le aplicaría el tratamiento”.

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“Nosotros iríamos tres días y nos devolvemos y es al mes exacto; si, por ejemplo, se lo aplican el 10 de septiembre, debe ser el 10 de octubre y así, debe ser muy puntual, por eso estamos luchando, vamos a tener todo el dinero para que el tratamiento sea lo más efectivo”.

“Este tratamiento le va a estimular muchas áreas de él, principalmente la visión, y al estimular esto, ya comienzan a hablar y desarrollarse mejor; le va a ayudar en todas las áreas en las que está rezagado con respecto a otros niños de siete años”, agregó el papá con optimismo.

Samuel ocupa de un costoso tratamiento en Ecuador (Jarlyn González/Jarlyn González)

¿Cómo ayudar a Samuel?

Para ayudar a estos padres y a Samuel, lo más fácil es por medio del SINPE al 6253-1414, a nombre de Jarlyn González Molina, mamá del niño, y si necesitan más información, pueden igualmente llamar o escribirles un mensaje a ese número para que se contacten con ellos. Son vecinos de San Pablo de Heredia.