Polémica arbitral llegó temprano por un penal entre Cartaginés y Pérez Zeledón

La polémica arbitral apareció en el primer tiempo entre Cartaginés y Pérez Zeledón por un penal que el árbitro William Mattus pitó con la ayuda del VAR para los generaleños.

A los 25 minutos se dio una acción en el área brumosa por una mano que estaban revisando en la sala VOR como una posible infracción, la cual vieron por un rato.

William Mattus pitó un penal a favor de Cartaginés durante el primer tiempo. (Archivo)

Decisión final del árbitro tras revisar el monitor

Tras ir a revisarla en el monitor en cancha, Mattus determinó que hubo una mano de Diego Mesén en un salto que realizó sobre un defensor, pues extendió su brazo.

Crítica arbitral: “No hay claridad para sancionar penal”

Para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, fue un error sancionar eso porque no quedó claro nunca en las repeticiones que la jugada haya sido mano.

“No es mano porque no hay claridad, la jugada no está clara para poder decir de manera inobjetable que lo sea, si hay duda no se debe pitar”, comentó.

El réferi fue enfático que ninguna de las repeticiones mostradas lo convencieron que era penal, por lo que mantuvo su postura.

Briceño salva a Cartaginés y el partido sigue 0-0

Para dicha de los locales, Kevin Briceño le atajó el remate a Manuel Morán y el encuentro se encuentra 0-0 tras el primer tiempo.