El recuerdo de José Miguel Cubero sobre aquella noche infernal en Honduras y su mensaje a La Sele

José Miguel Cubero recordó lo que pasó aquel 11 de octubre del 2013, cuando Costa Rica cayó 1-0 ante Honduras. Instagram José Miguel Cubero. (Instagram José Miguel Cubero. /Instagram José Miguel Cubero.)

José Miguel Cubero, exvolante de la Selección Nacional recordó el duro partido que la Tricolor vivió aquel 11 de octubre del 2013, cuando Honduras se impuso 1-0 en el estadio Olímpico Metropolitano, en San Pedro Sula.

El exjugador de Alajuelense contó que la cancha, el clima y el ambiente jugaron en contra de los ticos en un clásico centroamericano en el que se sufrió de principio a fin.

El dirigente del equipo de Sarchí, de la Liga de Ascenso conversó con La Teja, previo al juego entre catrachos y ticos, que será este jueves, a las 8 p.m., en el estadio Francisco Morazán y que define más que los 3 puntos para los nacionales.

De este resultado, depende que la Sele siga con vida en el sueño hacia la Copa del Mundo del 2026.

En este momento, Honduras lidera el grupo C, con 4 puntos; mientras que Costa Rica está en el segundo puesto con apenas 2 unidades.

LEA MÁS: ¿Cómo le fue a Costa Rica en sus últimos juegos eliminatorios en Honduras?

José Miguel Cubero cuenta noche de horror

Cubero inicia tranquilo, como alguien a quien le arden los recuerdos de un mal día.

“No fue nuestro mejor partido, éramos conscientes de que no podíamos dejar puntos”, contó con algo de culpa. “Luego del resultado analizamos lo que pasó”, añadió con ese tono de quien no tiene la costumbre de rendirse.

LEA MÁS: Miguel Herrera revela si usará a Kendall Waston como delantero en el juego contra Honduras

Marcador: José Miguel cree que la Sele ganará por la mínima o por un marcador de 2-1.

Costa Rica cayó contra Honduras 1-0, el 11 de octubre del 2013. Archivo. (Archivo./Archivo.)

Honduras vs Costa Rica: aquel 11 de octubre

Aquel fatídico 1-0, del 11 de octubre del 2013 le ayudaba a la “H” a clasificar al Mundial de Brasil 2014.

Luis Fernando Suárez dirigía a los catrachos, mientras que su compatriota, Jorge Luis Pinto era la cabeza de los nacionales.

Ese día, Jerry Bengtson, exjugador del Saprissa fue el encargado de marcar el único gol del encuentro y así darle la victoria a su Selección.

Cubero recomienda a los seleccionados que se mentalicen y no pierdan la serenidad en un ambiente hostil, el cual conoce muy bien.

“Durante el primer tiempo sufrimos bastante. No logramos tener el control del partido y fue un partido muy complicado. Imaginemos que el estadio estará a reventar y en Honduras todo pesa: el estadio, el clima, los aficionados.

LEA MÁS: ¿Quién ganará el Honduras vs Costa Rica? Esto predijo la Inteligencia Artificial

“Espero que esto no afecte el día de mañana, porque tenemos que sacar algo en Honduras. Un gane sería lo ideal, porque un empate amplía la distancia”, recalcó.

Cubero contó que una de las claves del encuentro de este jueves será el nivel de concentración de los jugadores.

“Antes del partido se juegan muchas cosas. No hay que dejar que tanto ruido entre en la mente, es importante que el equipo llegue bien concentrado, que los jugadores lleguen con la mente clara.

Esa fue la última vez en que los catrachos derrotaron a los ticos en suelo hondureño.

La Selección de Costa Rica era dirigida por Jorge Luis Pinto. John Durán. (JOHN DURAN)

“Recuerdo que jugamos dos partidos complicados, con El Salvador y con Honduras, teníamos mucha presión, no podíamos perder el segundo lugar. En esta oportunidad, son pocos partidos, no se está arrancando la eliminatoria como en otros momentos, por lo que es fundamental que los jugadores se metan de lleno al partido”, añadió.

Este es el balance entre Honduras y Costa Rica

Las series entre ambos países han sido muy disputadas. En eliminatorias, Costa Rica y Honduras se enfrentaron 25 veces, y los catrachos tienen la ventaja, con 11 victorias, y 9 empates, mientras que el combinado costarricense suma solo 5 triunfos.

LEA MÁS: Luis Fernando Suárez sorprende al hablar de Reinaldo Rueda y su cariño por Honduras

Este es el balance de los últimos partidos entre Honduras y Costa Rica, en donde Honduras supera a Costa Rica en el historial de enfrentamientos por eliminatorias mundialistas.

En este momento, la Selección de Costa Rica es segunda en el grupo C, con apenas dos puntos. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)