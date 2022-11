Elecciones en las que se decidirá futuro de Joseph Joseph en Alajuelense ya tienen fecha

La disputa por la presidencia entre Joseph Joseph y Jorge Hidalgo ya tiene fecha. (Fátima Jiménez Quirós)

Una de las principales dudas que hay alrededor de Alajuelense es qué pasará con su presidencia y cuándo se elegirá el próximo jerarca del club.

El 3 de noviembre, luego de que los erizos terminaron oficialmente su temporada 2022, Fernando Ocampo dio un paso al costado de la presidencia por un acuerdo con la junta directiva y el puesto le quedó a Joseph Joseph.

Como se habló de la posibilidad de que las elecciones se llevaran a cabo en noviembre de este año o en mayo del 2023, el movimiento Transparencia Rojinegra, liderada por el expresidente manudo Jorge Hidalgo, le consultó a la directiva eriza sobre el tema y como no tuvieron respuesta, William Cordero, vocero del grupo de oposición, pegó el grito al cielo, porque considera que el tema se está manejando con mucho secretismo en la institución rojinegra.

Es por eso que, para aclarar el asunto de una vez, en La Teja hablamos con las dos partes, tanto con Cordero como con Manrique Lara, fiscal de Liga Deportiva Alajuelense y este último nos confirmó que la asamblea será hasta mayo, amparados en los nuevos estatutos del club.

O sea, esto quiere decir que Joseph se mantendrá como presidente por siete meses más.

“La junta directiva, tanto Fernando antes de salir, como Joseph, me pidieron la opinión legal y en mi criterio, legal, profesional y fiscal del club, los estatutos vigentes son los nuevos, ¿por qué?, porque entre las partes, entre los asociados están vigentes, por lo tanto se aplica el transitorio número uno, que dice que para efectos de la nueva elección con los nuevos estatutos, los nombramientos se prorrogan la vigencia hasta mayo.

“La junta directiva recibió eso hace tal vez dos semanas y le pidió el criterio a la comisión electoral, que se nombra según ambos estatutos y la comisión dice que no se puede convocar a elecciones, pero que el criterio del fiscal es el correcto. Los que están vigentes son los estatutos nuevos. Don Joseph además pidió el criterio a un abogado de su confianza y lo hizo a Aquiles Mata, alguien conocedor y con experiencia y también dice que los estatutos vigentes son los nuevos”, aseguró Lara.

Para Lara, no se trata de un asunto de voluntades no convocar a asamblea en noviembre, sino de legalidad, pues la elección de puestos solo puede hacerse en asambleas ordinarias, la cual es hasta mayo; convocar a una extraordinaria sería solo para hablar del tema, pero no para elegir puestos.

Manrique Lara explicó porqué aún no convocan a elecciones en Alajuelense. Foto: José Cordero

“Yo quisiera convocar a elección hasta noviembre como fiscal, pero no puedo, porque según los estatutos me dice que solo puedo hacerlo hasta mayo, así de sencillo, según el Registro Público hay estatutos aprobados en trámite de inscripción que para efectos de los asociados, es lo que cuenta, más sencillo no lo puedo explicar”, añadió.

Molestos

En el otro lado de la acera, o sea, el grupo de Hidalgo, está molesto porque creen que en Alajuelense se manejan con mucho secretismo y no han querido revelar a los socios ni a los interesados de participar en el proceso.

Afirman que preguntaron en tres o cuatro ocasiones lo de las elecciones y no les dijeron.

Cuando La Teja conversa con las dos partes es que, aseguran, se dan cuenta cuándo será la asamblea en la que buscan inscribirse para pulsear por el control del club mediante los votos de los socios.

“Se anunció con bombos y platillos que se juramentó a Joseph como presidente, pero lo más extraño en este momento es el silencio del presidente, no tenemos una posición clara si es el presidente de la institución y qué quiere hacer. Lo que queremos hacer públicamente es si él ostenta la condición de presidente como se ha dicho, entonces, que nos dé las respuestas a Transparencia Rojinegra sobre la posición de la asamblea y que se manifieste.

“Lo que pedimos es que se realice la asamblea, si vamos a una asamblea y nos gana, la democracia gana, si nosotros ganamos, se fortalece y entraremos, pero entrar y apegarse a una silla en función a una normativa que está contaminada y jugar con los plazos y tiempos a pesar que se le ha indicado los plazos y pormenores, es muy lamentable”, dijo Cordero.

Para Cordero, los asociados de la Liga tienen el derecho de ir a asamblea y es un tema de soberanía que no se puede dejar de lado, pues dañaría al club.

“Acá lo que ha pasado es un silencio de la junta que no ha dicho nada, lo que queremos es saber qué viene y qué está pasando, ¿no se convoca a asamblea?, bueno, pero que lo digan y salgan a decir públicamente cuál es la posición, de lo contrario que asuma y nos convoca y vamos a las urnas”, agregó.