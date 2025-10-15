Deportes

Eliminatoria de Concacaf: así quedó el grupo A tras el agónico empate de Panamá

Así quedaron los grupos A y B de la eliminatoria de Concacaf, luego de la jornada 4 que cerró este martes

Por Yenci Aguilar Arroyo
Panamá empató contra Surinam, por marcador 1-1. AFP.
Panamá rescató un punto agónico ante Surinám este martes, en la eliminatoria hacia el Mundial del 2026. AFP. (ARIS MARTINEZ/AFP)

La Selección de Panamá rescató un punto agónico que le permite seguir luchando por clasificar de forma directa a la Copa del Mundo 2026.

Este martes, los canaleros empataron 1-1 ante Surinam, en el juego que se disputó en el estadio Rommel Fernández.

Surinam se mantiene como líder en el grupo A, con 6 puntos. Panamá está segundo, con la misma cantidad de unidades. Ambos tienen la misma diferencia de goles, pero Surinam tiene más anotaciones a favor.

El partido entre El Salvador y Guatemala cerró con victoria chapina, 1-0, lo que le permitió colocarse en el tercer lugar, con 5 puntos; mientras que los cuscatlecos pasaron al cuarto puesto, con solo 3 unidades.

Grupo de los caribeños está que arde

En el grupo B, Jamaica le propinó una goleada a Bermudas 4-0 y le permitió recuperar el primer lugar.

Además, Curazao empató 1-1 contra Trinidad y Tobago, resultado que prendió las aspiraciones de los caribeños por meterse en la fiesta grande.

Al cierre de la fecha cuarto, Jamaica es líder con 9 puntos, Curazao es segundo con 8, Trinidad y Tobago es tercero con 5 puntos y Bermudas está en el último puesto, sin puntos.

Curazao hizo valer su condición de local ante Jamaica, en la eliminatoria mundialista de Concacaf.
Curazao se mantiene en el segundo lugar del grupo B, con 8 puntos. Concacaf.com (Concacaf.com/Concacaf.com)

Los siguientes partidos de la eliminatoria de Concacaf

Así se jugará la fecha 5 de esos grupos, que está programada para el 13 de noviembre:

- Bermudas vs Curazao: 4 p.m.

- Surinam vs El Salvador: 4 p.m.

- Trinidad y Tobago vs Jamaica: 6 p.m.

- Guatemala vs Panamá: 8 p.m.

La última jornada, que será el 18 de noviembre, está calendarizada de la siguiente manera:

- Guatemala vs Surinam: 7 p.m.

- Jamaica vs Curazao: 7 p.m.

- Panamá vs El Salvador: 7 p.m.

- Trinidad y Tobago vs Bermudas: 7 p.m.

PanamáSurinamEliminatoria Mundial 2026
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

