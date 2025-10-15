Eliminatoria de Concacaf: así quedó el grupo A tras el agónico empate de Panamá

Panamá rescató un punto agónico ante Surinám este martes, en la eliminatoria hacia el Mundial del 2026. AFP. (ARIS MARTINEZ/AFP)

La Selección de Panamá rescató un punto agónico que le permite seguir luchando por clasificar de forma directa a la Copa del Mundo 2026.

Este martes, los canaleros empataron 1-1 ante Surinam, en el juego que se disputó en el estadio Rommel Fernández.

Surinam se mantiene como líder en el grupo A, con 6 puntos. Panamá está segundo, con la misma cantidad de unidades. Ambos tienen la misma diferencia de goles, pero Surinam tiene más anotaciones a favor.

LEA MÁS: Un gol en el último suspiro salvó a Panamá ante Surinam en la eliminatoria mundialista

El partido entre El Salvador y Guatemala cerró con victoria chapina, 1-0, lo que le permitió colocarse en el tercer lugar, con 5 puntos; mientras que los cuscatlecos pasaron al cuarto puesto, con solo 3 unidades.

Grupo de los caribeños está que arde

En el grupo B, Jamaica le propinó una goleada a Bermudas 4-0 y le permitió recuperar el primer lugar.

Además, Curazao empató 1-1 contra Trinidad y Tobago, resultado que prendió las aspiraciones de los caribeños por meterse en la fiesta grande.

Al cierre de la fecha cuarto, Jamaica es líder con 9 puntos, Curazao es segundo con 8, Trinidad y Tobago es tercero con 5 puntos y Bermudas está en el último puesto, sin puntos.

LEA MÁS: Técnico de Nicaragua hizo las de Luis Fernando Suárez, al hablar de su portero

Curazao se mantiene en el segundo lugar del grupo B, con 8 puntos. Concacaf.com (Concacaf.com/Concacaf.com)

Los siguientes partidos de la eliminatoria de Concacaf

Así se jugará la fecha 5 de esos grupos, que está programada para el 13 de noviembre:

- Bermudas vs Curazao: 4 p.m.

- Surinam vs El Salvador: 4 p.m.

- Trinidad y Tobago vs Jamaica: 6 p.m.

- Guatemala vs Panamá: 8 p.m.

LEA MÁS: Hermano de Alonso Martínez revela cosas del jugador que nadie sabe y eso explica muchas cosas

La última jornada, que será el 18 de noviembre, está calendarizada de la siguiente manera:

- Guatemala vs Surinam: 7 p.m.

- Jamaica vs Curazao: 7 p.m.

- Panamá vs El Salvador: 7 p.m.

- Trinidad y Tobago vs Bermudas: 7 p.m.