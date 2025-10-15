Un gol en el último suspiro salvó a Panamá ante Surinam en la eliminatoria mundialista

La Selección de Panamá consiguió un punto de oro, al empatar 1-1 contra Surinam. AFP. (X Fepafut/X Fepafut)

La Selección de Panamá consiguió un punto de oro y empató 1-1 contra Surinam, en un encuentro cargado de emociones, al cierre de la jornada 4 de la eliminatoria mundialista de la Concacaf.

El lunes por la noche, un grupo de aficionados le llevaron “serenata” a los jugadores de Surinam, previo al juego contra Panamá, con la intención de no dejarlos dormir. Sin embargo, los “Suriboys” se tomaron este acto de la mejor manera y salieron del hotel para bailar y compartir con los fiebres panameños.

La estrategia parecía que no les daba resultado a los canaleros, pues a lo largo de prácticamente todo el partido, estuvieron en desventaja 0-1, hasta que en el cierre del encuentro, el cuadro local logró el tanto de la paridad.

Ya al minuto 21, Surinam había abierto la cuenta, y dejado en silencio el estadio Rommel Fernández, cuando Richonell Margaret, delantero del Go Ahead Eagles, un equipo de la liga de Países Bajos, remató con la derecha, desde el centro del área, junto al palo izquierdo para ponerse en ventaja.

Luego del tanto de los caribeños, Panamá lo intentó por todos los medios y, al cierre del choque, se presentó una jugada polémica, cuando los canaleros pedían que se señalara una falta de penal. El árbitro hondureño Selvin Brown, tras analizar la jugada en el VAR, dejó continuar las acciones, pero decretó 10 minutos de reposición, tiempo suficiente para que el goleador panameño Ismael Díaz marcara el tanto del empate.

Al 96, el delantero del León de México remató con la izquierda desde el lado derecho de la portería, tras una asistencia de Azarías Londoño.

Este fue el gol que Surinam le anotó a Panamá

Pese al resultado, Surinam se ubica como líder en el grupo A, con 6 puntos. Panamá está segundo, con la misma cantidad de unidades.

El partido entre El Salvador y Guatemala cerró con victoria chapina, 0-1, lo que le permitió colocarse en el tercer lugar, con 5 puntos; mientras que los cuscatlecos pasaron al cuarto puesto, con solo 3 unidades.

La Selección de Jamaica goleó 4-0 a Bermudas y recuperó el primer lugar del grupo B. Foto tomada de X. (Foto tomada de X. /Foto tomada de X.)

Curazao se mete en la lucha por el repechaje

El grupo B también vio acción este martes. La Selección de Jamaica recobró el liderato al golear 4-0 a Bermudas, y Curazao se metió en la pelea por el repechaje, al empatar 1-1 contra Trinidad y Tobago.

El primer tanto de los Reggae boyz se marcó al 24, cuando el jugador Dante Leverock, de Bermudas, anotó en propia puerta. Dos minutos después, Bobby Reid haría el segundo tanto. El tercero llegó al 35, por obra de Shamar Nicholson, jugador del Club Tijuana, y el cuarto lo marcó Dujuan Richards, al minuto 76.

Con respecto al duelo entre Curazao y Trinidad y Tobago, Kenji Gorré abrió el marcador al 19 y el gol de la igualada llegó en el segundo tiempo, cuando Tyrese Spicer marcó el tanto para los trinitarios.

El grupo B cerró la jornada 4 de la siguiente manera: Jamaica es líder con 9 puntos; Curazao es segundo con 8, Trinidad y Tobago es tercero con 5 puntos y Bermudas está en el último puesto, sin puntos.