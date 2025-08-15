Empresario mexicano da su versión de lo que pasó en supuesto partido amañado en Turrialba

Ernesto de la Torre (tercero a la izquierda) conversó con La Teja sobre lo que aparentemente ocurrió en un amaño de partido, entre el Municipal Turrialba y Cariari. Municipal Turrialba. (Archivo/Municipal Turrialba/Archivo/Municipal Turrialba)

El empresario mexicano Ernesto de la Torre, quien llegó al Municipal Turrialba a inicios de año, para trabajar en un proyecto deportivo en el equipo azucarero reveló lo que, según él, ocurrió en febrero, cuando se dio un aparente caso de amaño de partidos.

A inicios de julio, De la Torre, junto al presidente del club Rolando Pereira y el técnico mexicano Enrique Valencia fueron sancionados por la Oficialía de Integridad de FIFA “por encontrarlos responsables de tentativa de amaño de partidos de la Asociación Deportiva Municipal Turrialba”.

A raíz de lo ocurrido, Valencia y De la Torre rompieron el silencio sobre lo que, según su versión, ha ocurrido con el equipo azucarero que en este momento no tiene licencia para competir en la Liga de Ascenso.

Lo que él vio

De la Torre conversó con este medio, para contar su versión de los hechos.

“Nosotros nunca llegamos a invertir, lo que hicimos fue acercarnos para trabajar en lo deportivo. Nunca tocamos las finanzas del club, eso lo hacía la parte administrativa.

“Yo iba a ser el gerente deportivo, pero por todo lo que pasó no pudimos trabajar, el entrenador ni siquiera pudo dirigir oficialmente. Él participaba en entrenamientos, pero tenía que estar en las gradas en los partidos”, afirmó.

Sobre el juego contra Cariari, el mexicano aseguró lo siguiente:

“El día del partido había jugadores que no querían jugar y conversaron con algunos de sus compañeros. Hubo una reunión en el vestidor, se hablaron entre ellos y recuerdo que algunos futbolistas dijeron que si Enrique dirigía el partido no iban a jugar.

“El portero (de apellido Cordero) dijo que él tenía el control de todo, Enrique no podía dirigir, entonces se fue a la tribuna (gradería) y en el segundo tiempo quiso hacer unos cambios, había algo que estaba pasando con la lateral derecha, hizo una acción que derivó en el segundo gol de Cariari y cuando lo sacó del partido salió riéndose”, recordó.

Según Ernesto, después de ese partido, el presidente del club separó a un grupo de jugadores y afirmó que al día de hoy no ha recibido ninguna invitación para declarar por este caso y no ha vuelto a Costa Rica.

Fuertes declaraciones

Valencia dio declaraciones al medio mexicano TUDN Radio, en donde confesó que ha recibido amenazas de muerte y cuestionó la credibilidad del fútbol tico.

“Un equipo no podía jugar por deudas, pero ahora está en primera división y otro llevaba una racha de 10 partidos sin ganar y de repente empieza a golear, eso no sé como puede ocurrir de la noche a la mañana. Los resultados son muy extraños”, agregó.

En la entrevista, Valencia afirmó que había conversado con el presidente del equipo y que él lo alertó de una situación que le preocupaba mucho.

“Yo llego dos días antes de agarrar el cargo, pero antes de eso el mismo presidente del equipo nos dice que hay un detalle que lleva tiempo buscando solucionar y es que ha visto que jugadores amañan los juegos. De hecho, había un antecedente que la federación hizo caso omiso, él nos dijo que no tenía pruebas y que no quería buscar”, dijo.

Además, el mexicano afirmó que siempre notó una supuesta resistencia del exarquero titular.

“El portero no nos volteaba a ver, siempre alejado, supuestamente era el capitán y siempre fue difícil con el equipo. Ante esto, yo tomé la decisión de decirle a Rolando que los experimentados mejor darles las gracias y solo jugar con los jóvenes”, aseguró.

El entrenador añadió que sí sostuvo una reunión con el plantel, pero no reveló detalles.

“Hay una charla que hacemos, hacemos una junta, pero el portero no fue. Los demás sí llegaron, pero él no asiste. Ese mismo día llegamos al partido, pero el portero tenía secuestrado al equipo, yo vi que no estaba bien algo” expresó.

Se defiende

La Teja contactó al exportero turrialbeño, pero dijo que no iba a hablar con nosotros. Sin embargo, a raíz de las declaraciones de Valencia al medio TUDN hizo llegar un comunicado a algunos medios, entre ellos La Nación y esto afirmó:

“En relación con las declaraciones emitidas por el señor Enrique Valencia, durante una entrevista en el medio de comunicación TUDN Radio, en las que se mencionó mi nombre y se emitieron afirmaciones que considero falsas, inexactas y totalmente alejado de la verdad, me permito informar lo siguiente:

“He presentado de forma oficial, una solicitud de derecho de respuesta, ante dicho medio, exigiendo que mi versión de los hechos sea difundida en el mismo espacio, programa y alcance en el que se transmitió la entrevista del señor Valencia.

“Rechazo categóricamente lo señalamientos realizados en mi contra y afirmo que no corresponden a la realidad. Todo comentario que involucre mi nombre debe estar sustentado en pruebas verificables y hechos comprobados, no en especulaciones o falsedades.

“Aparte mi trayectoria como futbolista profesional se ha construido con base en el trabajo, la disciplina, la transparencia y el respeto, principios que seguiré defendiendo”.

Sin licencia

Este martes la Fedefútbol anunció que le quitó la licencia de Liga de Ascenso a Turrialba y a Limón Black Star.

“Las decisiones se debieron al incumplimiento del criterio financiero por parte de ambos solicitantes. En consecuencia, esa resolución adicionalmente ordenó el descenso de los clubes a la categoría de fútbol aficionado”, explicó el Comité de Licencias.