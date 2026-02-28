En Cartaginés se ilusionan tras el gran papel en Concacaf y ahora tienen un objetivo claro

Pese a quedar eliminados de la Copa de Campeones de la Concacaf, la buena serie que hizo Cartaginés ante el Vancouver Whitecaps, en la que la mayoría de los 180 minutos se mantuvieron con vida, generó un positivismo en el equipo y entre los aficionados de que el equipo puede estar para más, al menos en el certamen nacional.

Los de la Vieja Metrópoli perdieron 2-0, pero antes de que cayera ese segundo tanto de los de Canadá, hubo una jugada que pudo cambiar el trámite del encuentro y fue en una pelota parada en la que el arquero nipón del Whitecaps detiene un remate y, en el rebote, Marcelo Pereira no pudo empujar la pelota con el arco de frente, lo que pudo significar el 1-1 que, a falta de pocos minutos, le hubiese dado el boleto a octavos de final a Cartago.

Así fue cómo Kevin Briceño desvió un penal en el partido entre Vancouver Whitecaps y Cartaginés en la Concacaf Champions Cup (ALI ARABPOUR/Concacaf.com)

“Salimos tristes, dolidos por la derrota, pero también creo que esto nos puede fortalecer para ir a pelear el campeonato nacional.

“Nos quedó el tiro libre que hizo Flores y en el rebote, por ahí a Marcelo, creo que la bola le pica rápido porque con la cancha sintética la mojan y, bueno, no pudo impactar la bola y con mejor fortuna ese gol nos metía de lleno en la clasificación”, expresó Kevin Briceño.

El arquero ve esta serie como un factor anímico para creer que el club brumoso está para más en lo que se viene por delante.

“Estamos orgullosos, no contentos, pero sí satisfechos con el esfuerzo que hicimos, obviamente la calidad de los jugadores que tienen, pero bueno, esto lo hablamos en el camerino, que iba a ser una catapulta que nos motive y nos ayude a seguir trabajando para desde ahora volver a construir el camino para volver el otro año a estar acá.

“Primero buscar el campeonato, estamos ahí peleando los primeros lugares y clasificar a la Copa Centroamericana es un objetivo de nosotros y de la institución, vamos a luchar por eso y por el campeonato para el otro semestre estar en la Centroamericana. También lo hablamos, ya llegamos a cuartos de final, ahora es buscar las semifinales e intentar ganarla para estar el otro año compitiendo a este nivel, que para todo jugador es bonito tener estas experiencias”, manifestó Briceño.

Reconocido aficionado brumoso se ilusiona con el equipo

En Cartaginés ven esta serie de Concacaf como una catapulta para el resto del semestre (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Juan Manuel Vargas, periodista de Teletica y fiel aficionazo brumoso, habló con La Teja y fue claro en que se tuvo una presentación decorosa en el torneo del área.

“Fue muy lindo mientras duró, pero el sol no se puede tapar con un dedo. Enfrentar un equipo cuya planilla es 10 veces más que la del Cartaginés, pues es obvio que lo hace a uno pensar cuál va a ser el resultado. Ahora bien, eso no debe ser excusa para no soñar... Se soñó, se disfrutó y, sin ser mediocre, se tuvo una presentación decorosa”.

“Ahora enfocarse en el torneo local, esperando un desempeño como el visto en Vancouver, porque si Cartago juega como lo hizo en Canadá, cosas muy buenas podrían llegar este semestre... Mi sentir es que la gente reconoció el esfuerzo del equipo”, sentenció Juan Manuel.