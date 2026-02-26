Balón Chismoso

Dirigente nacional tira frase que puso nerviosos a periodistas de Tigo Sports

Dirigente tiró una frase muy picosa sobre Sporting tras ejercicio que hicieron en Tigo Sports

Por Sergio Alvarado
Conferencia de prensa de UNAFUT
Robert Garbanzo tiró una picosa broma en su participación en Tigo Sports Radio. (Alonso_Tenorio)

Robert Garbanzo, gerente deportivo de Guadalupe FC, estuvo de invitado este jueves en el programa Tigo Sports Radio y tiró una frase picosa que incendió la mesa.

El dirigente estaba hablando que él suele seguir los programas deportivos y que le gusta verlos completos e hizo una referencia que por lo que expresaron en el programa de este miércoles se les “puede enojar el jefe”, sin detallar a quién se refería.

La dinámica que dejó fuera a Sporting

Garbanzo hablaba de una dinámica que hicieron el día anterior en la que se pudieron a comentar si el fútbol nacional tuviera 12 equipos, cuáles clubes serían los que eligirían para estar en la máxima categoría.

Resulta que ninguno de los cinco periodista presentes mencionó a Sporting para su liga ideal, mientras que todos incluyeron a San Carlos y Puntarenas, por lo que los albinegros fue el único equipo de los patrocinados por Tigo Sports que dejaron afuera.

Garbanzo no detalló si “el jefe” se refería a la cabeza empresarial de Tigo o a los hermanos Maroto, José y Osael, uno de los principales socios del canal deportivo al ser dueños del equipo con sede en Grecia.

28/02/2025, San José, Estudio Grupo Nación, entrevista con Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.
Osael Maroto y su hermano José son los dueños de Sporting FC. (Jose Cordero/José Cordero)

Los equipos que sí aparecieron en la “liga ideal”

Todos incluyeron a los equipos grandes, Puntarenas, San Carlos, Liberia, Pérez Zeledón e incluyeron instituciones que estuvieron en otras épocas como Guanacasteca, Limón, Santos, Turrialba, Uruguay de Coronado y hasta Carmelita.

Al escuchar la broma de Robert, José Alberto Montenegro, jefe de información de Tigo, se apresuró a aclarar que ellos se referían a las “plazas” que podrían tener un equipo en primera división y no quienes merecen estar o no.

“Hay que aclarar eso, no es demeritar lo que Sporting ha hecho, es un proyectazo, o demeritar lo que ustedes han hecho en otro momento”, aclaró Monte, dado que ninguno de los periodistas tampoco metió a Guadalupe en su lista.

Al final, el mismo Garbanzo elogió el proyecto albinegro, sin embargo la broma no dejó de ser un momento que los puso a sudar en la mesa.

