Dirigente nacional tira frase que puso nerviosos a periodistas de Tigo Sports

Robert Garbanzo tiró una picosa broma en su participación en Tigo Sports Radio. (Alonso_Tenorio)

Robert Garbanzo, gerente deportivo de Guadalupe FC, estuvo de invitado este jueves en el programa Tigo Sports Radio y tiró una frase picosa que incendió la mesa.

El dirigente estaba hablando que él suele seguir los programas deportivos y que le gusta verlos completos e hizo una referencia que por lo que expresaron en el programa de este miércoles se les “puede enojar el jefe”, sin detallar a quién se refería.

La dinámica que dejó fuera a Sporting

Garbanzo hablaba de una dinámica que hicieron el día anterior en la que se pudieron a comentar si el fútbol nacional tuviera 12 equipos, cuáles clubes serían los que eligirían para estar en la máxima categoría.

Resulta que ninguno de los cinco periodista presentes mencionó a Sporting para su liga ideal, mientras que todos incluyeron a San Carlos y Puntarenas, por lo que los albinegros fue el único equipo de los patrocinados por Tigo Sports que dejaron afuera.

Garbanzo no detalló si “el jefe” se refería a la cabeza empresarial de Tigo o a los hermanos Maroto, José y Osael, uno de los principales socios del canal deportivo al ser dueños del equipo con sede en Grecia.

Osael Maroto y su hermano José son los dueños de Sporting FC. (Jose Cordero/José Cordero)

Los equipos que sí aparecieron en la “liga ideal”

Todos incluyeron a los equipos grandes, Puntarenas, San Carlos, Liberia, Pérez Zeledón e incluyeron instituciones que estuvieron en otras épocas como Guanacasteca, Limón, Santos, Turrialba, Uruguay de Coronado y hasta Carmelita.

Al escuchar la broma de Robert, José Alberto Montenegro, jefe de información de Tigo, se apresuró a aclarar que ellos se referían a las “plazas” que podrían tener un equipo en primera división y no quienes merecen estar o no.

“Hay que aclarar eso, no es demeritar lo que Sporting ha hecho, es un proyectazo, o demeritar lo que ustedes han hecho en otro momento”, aclaró Monte, dado que ninguno de los periodistas tampoco metió a Guadalupe en su lista.

Al final, el mismo Garbanzo elogió el proyecto albinegro, sin embargo la broma no dejó de ser un momento que los puso a sudar en la mesa.

