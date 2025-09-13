Entrenador Edson Soto se mandó a hablar del jugador Josué Abarca como nunca antes

La convesación se dio en Estadio TD+ Captura (TDMÄ/Tdmás)

El entrenador Edson Soto reveló que Josué Abarca, jugador tico, dejó su equipo en México porque no soportaba la distancia y extrañaba a su novia.

Todo se dio en el programa Estadio TD+, donde invitaron a Soto, quien soltó la lengua y se mandó a hablar del oriundo de Pérez Zeledón, ya que recientemente había compartido un video en TikTok donde puso una canción triste con varias jugadas y escribió: “si hubiera sido disciplinado”.

“Hay un estado de este muchacho, Josué Abarca, que para mí era un buen jugador. Él pone una canción triste, con un montón de jugadas de Selección y del Santos Laguna (club de México).

Josué Abarca fue seleccionado de Costa Rica.

“Este muchacho tuvo una situación y es que estaba muy bien posicionado con el Santos, ya estaba entrando en el primer equipo y en diciembre empieza a decir que extrañaba mucho a la novia, que se quería venir, y deja botado el Santos Laguna y dice: ‘no me interesa nada, me voy’, deja botado un contrato que ya lo tenía entrenando en primera división con el Santos Laguna, se viene para Costa Rica y a partir de ahí todo para atrás, hasta que se termina perdiendo”, comentó el entrenador.

Soto expresó que el jugador se destacó cuando lo trajo de su pueblo en Pérez Zeledón y era una gran promesa tica de las que participó en el Mundial sub-17 de India 2017.

Edson Soto habló como nunca del jugador tico.

“Lo traje a los 13 años, y después de ese desarrollo que iba teniendo en Selección y cuando estaba con Santos Laguna la estaba rompiendo, pero bueno, fueron malas decisiones, fiesta. Todas las posibilidades que a corta edad tiene lo hace estar ahora en esas situaciones añorando lo que pudieron haber sido”, concluyó.

Sin duda, un caso más de lo que las malas decisiones pueden pasearse en la carrera de los ticos.