Equipo clasificado a la próxima Copa Libertadores tiene en la mira a Santiago van der Putten

El jefe de scouting (buscador de talentos) de Lanús de Argentina, Matías Sarue, fue contundente llenando de elogios al defensor de Liga Deportiva Alajuelense Santiago van der Putten.

En el podcast Fútbol Neto, el argentino fue tajante en su opinión sobre el defensor rojinegro y sobre la labor que ejercen los de scouting en sus labores para buscar nuevos talentos.

Jefe de Scouting de Lanús conoce bastante de Santiago Van Der Putten (Rafael Pacheco Granados)

“La gente que ve fútbol en lugares así como Centroamérica y demás está buscando descubrir el nuevo Messi y el rol del scout es armar un buen plantel y ser competitivo, no es encontrar al próximo Messi.

“Nosotros tenemos que hacer lo mejor para Lanús en este caso, entonces a mí me encantaría traer a Santiago van der Putten de Alajuelense, pasaporte europeo, central de metro ochenta y tanto, ya ha estado en Selección Nacional y bueno, lo traigo, para traer a un costarricense a Lanús a jugar Libertadores no es tan sencillo el proceso”, explicó.

Matías parece que tiene bien visto a van der Putten, pese a trabajar con el club argentino, el cual está ya clasificado para la próxima edición de la Copa Libertadores de este año.

Santiago Van Der Putten fue parte de la Sele en el proceso eliminatorio que acabó sin Mundial 2026 (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)

Santiago van der Putten, por su parte, ya ha sido vinculado con equipos del fútbol internacional, siendo el Barcelona B el club más destacado del que el defensor se rumoreó que podía salir al exterior.

Santiago viene de ser campeón con Alajuelense en el semestre anterior de la Copa Centroamericana y del torneo nacional; no obstante, a nivel de selección mayor de Costa Rica, van der Putten fue parte de la Tricolor que no pudo obtener el boleto al mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este año 2026.