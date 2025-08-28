Erick Lonis reaccionó de esta forma cuando le preguntamos sobre la plata que perdió Saprissa

Erick Lonis dijo poco sobre la pérdida millonaria de Saprissa en la Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco. /Rafael Pacheco.)

Erick Lonis, director del Comité Deportivo de Saprissa, respondió varias consultas de la prensa este jueves, durante la conferencia en la que se le dio la bienvenida a Marcelo Tulbovitz.

Lonis aprovechó para dedicarle unas palabras a Marcelo y destacar lo que significa su regreso al club. Además, atendió dudas sobre la situación del equipo.

La mayoría de preguntas las respondió con amplitud; sin embargo, ante la consulta de La Teja sobre el impacto administrativo de perder millones tras la eliminación de la Copa Centroamericana y cómo lo asimilan los jugadores, Lonis se limitó a decir: “Se lo toman mal, muy mal”.

También fue consultado sobre la preparación para el clásico ante Alajuelense el próximo sábado: “Bueno, yo creo que la parte táctica y técnica, tiene que ver con el trabajo en cancha. A nosotros nos toca dar las condiciones para que ellos vengan al clásico y vayamos a ganar”, expresó.

En cuanto a lo deportivo, hizo referencia a que se le podía consultar directamente a Vladimir Quesada, técnico del equipo.