Deportes

Erick Lonis reaccionó de esta forma cuando le preguntamos sobre la plata que perdió Saprissa

Erick Lonis reaccionó así al preguntarle por la pérdida millonaria de Saprissa

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo y Yerlin Gómez Izaguirre
Marcelo Tulbovitz fue presentado por Erick Lonis, director deportivo morado.
Erick Lonis dijo poco sobre la pérdida millonaria de Saprissa en la Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco. /Rafael Pacheco.)

Erick Lonis, director del Comité Deportivo de Saprissa, respondió varias consultas de la prensa este jueves, durante la conferencia en la que se le dio la bienvenida a Marcelo Tulbovitz.

LEA MÁS: Marcelo Tulbovitz llegó a Saprissa y dijo estas palabras que ilusionan a la afición morada

Lonis aprovechó para dedicarle unas palabras a Marcelo y destacar lo que significa su regreso al club. Además, atendió dudas sobre la situación del equipo.

LEA MÁS: Harrick McLean amenazó a Carlos Serrano: “Vuélvalo a decir y verá lo que pasa”

La mayoría de preguntas las respondió con amplitud; sin embargo, ante la consulta de La Teja sobre el impacto administrativo de perder millones tras la eliminación de la Copa Centroamericana y cómo lo asimilan los jugadores, Lonis se limitó a decir: “Se lo toman mal, muy mal”.

LEA MÁS: Gustavo Herrera dejaría Saprissa muy pronto por estos motivos

También fue consultado sobre la preparación para el clásico ante Alajuelense el próximo sábado: “Bueno, yo creo que la parte táctica y técnica, tiene que ver con el trabajo en cancha. A nosotros nos toca dar las condiciones para que ellos vengan al clásico y vayamos a ganar”, expresó.

En cuanto a lo deportivo, hizo referencia a que se le podía consultar directamente a Vladimir Quesada, técnico del equipo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Erick LonnisSaprissaCopa Centroamericana
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.