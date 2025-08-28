Deportes

Marcelo Tulbovitz llegó a Saprissa y dijo estas palabras que ilusionan a la afición morada

Marcelo Tulbovitz regresa al Deportivo Saprissa y fue presentado este jueves, en conferencia de prensa

Por Yenci Aguilar Arroyo
Marcelo Tulbovitz fue aplaudido por los aficionados presentes en el Ricardo Saprissa.
Marcelo Tulbovitz fue presentado este jueves como preparador físico del primer equipo del Saprissa. Archivo.

Marcelo Tulbovitz fue presentado oficialmente como el nuevo preparador físico del Saprissa y este jueves, el uruguayo compartió con los medios de comunicación.

El sudamericano regresa al equipo morado 19 años después de dejar la institución tibaseña. Al salir de la “S” estuvo en la Selección Nacional, en donde ejerció por un año.

El próximo sábado, Saprissa enfrentará a Alajuelense, en el clásico nacional y por eso, los saprissistas convocaron a conferencia de prensa. En sus primeras declaraciones, tras lo dicho por Erick Lonnis, Marcelo expresó lo siguiente:

“Me siento muy halagado, muy contento, muy feliz, primero, de volver a pisar un país que quiero demasiado, que me ha dado un montón de cosas extra fútbol y también en el deporte, en el fútbol.

“Y ni hablar de volver al Saprissa, un club que quiero, que le tengo un afecto diferente porque se conjuga la parte deportiva con la hospitalidad que tuvieron los costarricenses con mi persona durante tantos años”.

Además, el uruguayo comentó que el aceptar la propuesta del club lo ve como una forma de agradecer lo que siente por Saprissa y que espera ayudar a poner a caminar al equipo.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

